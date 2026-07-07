Στάρμερ και Γκέρε άφησαν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ κι έβαλαν τις φανέλες της Αγγλίας και της Νορβηγίας, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κιρ Στάρμερ Γιόνας Γκαρ Στέρε Αγγλία Νορβηγία Μουντιάλ 2026

Στάρμερ και Γκέρε άφησαν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ κι έβαλαν τις φανέλες της Αγγλίας και της Νορβηγίας, βίντεο

Εν όψει της επικείμενης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, ο Στάρμερ φόρεσε την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια, ενώ ο Στέρε επέλεξε την κόκκινη φανέλα της Νορβηγίας

Στάρμερ και Γκέρε άφησαν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ κι έβαλαν τις φανέλες της Αγγλίας και της Νορβηγίας, βίντεο
Ποδοσφαιρική... πινελιά είχε η συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ με τον Νορβηγό ομόλογό του, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. 

Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων, με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη - μέχρι τώρα - πορεία και των δύο στο Μουντιάλ 2026, ενόψει και της επικείμενης «σύγκρουσης» τους για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μάλιστα, ενώπιον των δημοσιογράφων οι δύο πολιτικοί έκαναν την πατροπαράδοτη χειραψία πριν την έναρξη των αγώνων.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα. 

Δείτε βίντεο

Σημειώνεται ότι στις 9 Σεπτεμβρίου του 1981 η Νορβηγία με μεγάλη νίκη 3-1 επί των Άγγλων στο Όσλο, τους είχε αποκλείσει από το Μουντιάλ του 1982 που έγινε στην Ισπανία.

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