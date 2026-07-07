Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε τη Γροιλανδία: Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, όχι της Δανίας

«Αυτό έπληξε τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ, διότι η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία και η Δανία δεν ξοδεύει χρήματα για να βοηθήσει πραγματικά τη Γροιλανδία, όμως είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τις ΗΠΑ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος