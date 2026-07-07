Τραμπ για Μελόνι: Καλός άνθρωπος, πραγματικά, την αγαπώ πολύ, όμως έκανε ένα λάθος...

«Έκανε ένα λάθος...Απλά δεν ήταν εκεί για εμάς και αυτό δεν μου άρεσε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος έπειτα από την άρνηση της Μελόνι να συνδράμει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν