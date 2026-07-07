Ερντογάν και Ρούτε χέρι-χέρι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα - Στις 3 μ.μ. το ραντεβού του Τούρκου με τον Τραμπ

Ο Ρούτε ανακοίνωσε την απόκτηση νέων αεροσκαφών από το ΝΑΤΟ

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Ορίστηκε η ώρα του ραντεβού ανάμεσα σε Τραμπ και Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδροςκαι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟαπαθανατίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι αρκετές ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε μιαπου δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία και προκάλεσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.Η εικόνα ερμηνεύτηκε από αρκετούς αναλυτές ως μία συμβολική κίνηση που αποτυπώνει τις στενές σχέσεις των δύο πλευρών, αλλά και τον ολοένα πιο ενισχυμένο ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Τουρκία στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.Στο πλαίσιο της Συνόδου, η Άγκυρα αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια, την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ.Η Σύνοδος Κορυφής ξεκίνησε με το Φόρουμ της Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου η διατλαντική αμυντική παραγωγή και οι επενδύσεις βρίσκονται στοΤο Φόρουμ της Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί ως παράλληλη εκδήλωση του ΝΑΤΟ τα τελευταία 3-4 χρόνια, πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Τουρκία ως μέρος του επίσημου προγράμματος της συνόδου κορυφής.Στο βήμα ανέβηκε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας,ο οποίος ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ θα αγοράσει διάφορους νέους τύπους αμυντικών αεροσκαφών.Συγκεκριμένα, προανήγγειλε πως η Συμμαχία θα αποκτήσει 10 αεροσκάφη επιτήρησης Saab Globaleye για να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο, παλαιωμένο στόλο του Συστήματος Εναέριας Προειδοποίησης και Ελέγχου (AWACS). Η Saab, σουηδικός κατασκευαστής, αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι των δημοφιλών και συχνά χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών που κατασκευάζει η αμερικανική εταιρεία Boeing.Πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης μεγάλου υψομέτρου «Triton», κατασκευασμένα από την Northrop Grumman, θα προστεθούν επίσης για πρώτη φορά στον στόλο του ΝΑΤΟ. Τα κράτη μέλη Νορβηγία, Φινλανδία, Γερμανία και Δανία θα υπογράψουν επιστολή προθέσεων για την αγορά, δήλωσε ο Ρούτε.Επιπλέον, η Συμμαχία θα θέσει σε λειτουργία στόλο στρατηγικών αεροσκαφών μεταφοράς τύπου Airbus A400M.Ο Πρόεδρος των ΗΠΑαναχώρησε για την Άγκυρα με το Air Force One, προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ.