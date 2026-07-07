New York Times: O Τραμπ θα πει στον Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35

Το δημοσίευμα αναρτήθηκε λίγο πριν την αναχώρηση Τραμπ για την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Αξιωματούχος είπε στους Times ότι «ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα»