Ανθρωποθάλασσα στην ιερή πόλη Κομ για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Χαμενεΐ

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Χθες, Δευτέρα, στην Τεχεράνη, κατά την τρίτη ημέρα του πανεθνικού φόρου τιμής στον Αλί Χαμενεΐ, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση ισχύος και ενότητας, έξι μήνες μετά τις τεράστιες και αιματηρές διαδηλώσεις εναντίον της εξουσίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Εκατομμύρια Ιρανοί κατέκλυσαν τους δρόμους για ένα τελευταίο αντίο στον Χαμενεΐ, που περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των μαρτύρων, σε μια εκδήλωση συγκρίσιμη με την κηδεία, το 1989, του προκατόχου του, του

ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.