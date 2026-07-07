Ανθρωποθάλασσα στην ιερή πόλη Κομ για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Χαμενεΐ
Η σορός του εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στο τζαμί Τζαμκαράν - Γεμάτοι οι δρόμοι, πλήθος φώναζε εν χορώ «Θάνατος στην Αμερική!»
Η σορός του ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στο τζαμί Τζαμκαράν της Κομ, ιερής πόλης που φιλοξενεί τις ιερατικές σχολές με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σιιτικό ισλάμ καθώς και πολλά ιερά.
Σε αεροφωτογραφίες, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, εικονίζονται οι δρόμοι αυτής της πόλης του περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων να είναι μαύροι από τον κόσμο.
As far as the eye can see, an ocean of people.— Iran In Deutschland (@IraninBerlin) July 7, 2026
An endless crowd filled the streets of the holy city of Qom to bid farewell to the Leader. A moment of unity, respect, and deep emotion.#Qom #khamenai #iran pic.twitter.com/JBZ7S1fGff
Στη διάρκεια της προσευχής, επικεφαλής της οποίας ήταν ο αγιατολάχ Αμπντολάχ Ζαβαντί-Αμολί, 93 ετών, ιερωμένος με επιρροή μεταξύ των συντηρητικών σιιτών, πολυάριθμο πλήθος φώναζε εν χορώ «Θάνατος στην Αμερική!», σύνθημα που ακούγεται τακτικά στις επίσημες συγκεντρώσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Σε άλλες εικόνες πιστοί, μεταξύ των οποίων ιερωμένοι που φορούν τουρμπάνι, προσεύχονται πάνω από το φέρετρο του αγιατολάχ Χαμενεΐ και αυτά των οικείων του που σκοτώθηκαν μαζί του, μεταξύ των οποίων μια εγγονή του, ηλικίας 14 μηνών σύμφωνα με τις αρχές.
Farewell prayer to Grand Ayatollah Seyyed Ali Khamenei in Qom, Jamkaran Mosque.#Iran pic.twitter.com/ND9ZeLXj60— Iran_Newsroom (@Iran_NewsRoom) July 7, 2026
Χθες, Δευτέρα, στην Τεχεράνη, κατά την τρίτη ημέρα του πανεθνικού φόρου τιμής στον Αλί Χαμενεΐ, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση ισχύος και ενότητας, έξι μήνες μετά τις τεράστιες και αιματηρές διαδηλώσεις εναντίον της εξουσίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
Εκατομμύρια Ιρανοί κατέκλυσαν τους δρόμους για ένα τελευταίο αντίο στον Χαμενεΐ, που περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των μαρτύρων, σε μια εκδήλωση συγκρίσιμη με την κηδεία, το 1989, του προκατόχου του, του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Aerial footage from the funeral procession of Iran's late Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, on Monday showed hundreds of thousands of people marching through the streets of Tehran.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 7, 2026
Iranian media reported that millions gathered in the capital to mourn Khamenei pic.twitter.com/PEoN8CYhdq
Η νεκρώσιμη πομπή πρόκειται να φθάσει σήμερα στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει σημαντική σιιτική κοινότητα.
Η ταφή του ανθρώπου που ηγήθηκε του πεπρωμένου της χώρας για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, μέχρι το θάνατό του σε ηλικία 86 ετών, θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Πέμπτη, στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν), γενέτειρας του Χαμενεΐ.
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