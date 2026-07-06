Ξεκίνησε η πομπή με το φέρετρο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, φόβοι για ποδοπατήματα με εκατομμύρια στους δρόμους

Η πομπή αναμένεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες και να περάσει από σημεία-ορόσημα της ιρανικής πρωτεύουσας - Σε εφαρμογή μέτρα για να μην επαναληφθεί η τραγωδία της κηδείας Χομεϊνί

