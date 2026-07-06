Ξεκίνησε η πομπή με το φέρετρο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, φόβοι για ποδοπατήματα με εκατομμύρια στους δρόμους
Η πομπή αναμένεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες και να περάσει από σημεία-ορόσημα της ιρανικής πρωτεύουσας - Σε εφαρμογή μέτρα για να μην επαναληφθεί η τραγωδία της κηδείας Χομεϊνί
«Ζητάμε από τους πολίτες να μεταβούν ειρηνικά στην πλατεία Αζαντί», όπου θα καταλήξει το φέρετρο, δήλωσε ο στρατηγός Χασάν Χασανζαντέχ, καθώς οι ιρανικές αρχές φοβούνται να μη σημειωθούν φονικά ποδοπατήματα, όπως το 1989 στην κηδεία του προκατόχου του Χαμενεΐ, του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.
Αφού εκτέθηκε επί δύο ημέρες στη Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη, το φέρετρο του Χαμενεΐ θα διασχίσει τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, με τις αρχές να αναμένουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα βγουν για να το δουν.
The caskets of Ayatollah Khamenei and his family going through Tehran as people say goodbye pic.twitter.com/ntKyaeYaig— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 6, 2026
Η πομπή αναμένεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες και να περάσει από την εμβληματική οδό Ενγκελάμπ (επανάσταση) και την πλατεία Αζαντί (ελευθερία). Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν το πλήθος που συνοδεύει το φέρετρο θα μπορέσει να το πλησιάσει.
Σύμφωνα με φωτογραφίες που μετέδωσε σήμερα το πρωί το AFP, εκατοντάδες άνθρωποι – πολλοί από τους οποίους μαυροντυμένοι—έχουν συρρεύσει στους δρόμους της Τεχεράνης. Κάποιοι κρατούν ιρανικές σημαίες ή πορτρέτα του Χαμενεΐ. Κάποιος κρατά ένα πανό που γράφει «Κάτω οι ΗΠΑ» και ένας άλλος μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με έναν στόχο πάνω του.
Στις 6 Ιουνίου 1989 το πλήθος σε έκσταση επιτέθηκε στη νεκρώσιμη πομπή του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να σκίσουν το σάβανό του και να πέσει στο έδαφος η σορός του. Τελικά η σορός του Χομεϊνί μεταφέρθηκε με ελικόπτερο για να ταφεί σε νεκροταφείο κοντά στην Τεχεράνη με πολλές ώρες καθυστέρηση.
Όπως είχε μεταδώσει το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Irna, τότε περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους για να δουν το φέρετρο, ενώ περισσότεροι από δέκα σκοτώθηκαν και πάνω από 10.000 τραυματίστηκαν σε ποδοπατήματα.
🇮🇷 Millions are in the streets of Tehran for Khamenei's funeral procession— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 6, 2026
The Islamic Republic is calling it unprecedented, bigger than 1989 when Khomeini was buried.
And the new supreme leader still hasn't been seen in public since the strike that killed his father.
The… pic.twitter.com/m16LNwBLTM
Αργία
Επί δύο ημέρες πλήθος Ιρανών πήγε στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να δει το φέρετρο του εκλιπόντα ηγέτη της χώρας, στα χρώματα της ιρανικής σημαίας.
Άνδρες και γυναίκες, οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα και μερικές φορές συνοδευόμενοι από παιδιά, απέτισαν έναν τελευταίο φόρο τιμής, παρά τη ζέστη και συχνά με δάκρυα στα μάτια, στον άνθρωπο που ηγήθηκε του Ιράν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών.
A sea of mourners surrounds the convoy carrying the coffins of the martyred Leader and his family members as it passes through Tehran.— PressTV Extra (@PresstvExtra) July 6, 2026
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Κάποιοι κρατούσαν πανό με συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ενώ ένα έγραφε: «Πείτε στον κόσμο ότι η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη».
Δίπλα στο φέρετρο του Χαμενεΐ βρίσκονταν αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στο ίδιο πλήγμα: μιας κόρης του, ενός γαμπρού του, μιας νύφης και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών.
Η ιρανική κρατική τηλεόραση πρόβαλε πλάνα με τους τρεις γιους του Αλί Χαμενεΐ -- τον Μουσταφά, τον Μεϊσάμ και τον Μασούντ Χαμενεΐ—να προσεύχονται δίπλα στα φέρετρα, μαζί με πολλούς Ιρανούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά όχι τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ που διαδέχθηκε τον πατέρα του.
Three sons of former Iranian Supreme Leader Khamenei (Mostafa, Meysam, and Masoud) were seen praying beside his coffin— Open Source Intel (@Osint613) July 5, 2026
The new Supreme Leader Mojtaba Khamenei did not make an appearance pic.twitter.com/sfy2Q4O2Pm
Ο 56χρονος Μοζτάμπα τραυματίστηκε στα πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του και αφού ανέλαβε τη θέση του στα τέλη Μαρτίου δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση.
Η χθεσινή και η σημερινή ημέρα έχουν έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε στην Τεχεράνη να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
Μετά την Τεχεράνη, η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στην Κομ και στη συνέχεια την Τετάρτη στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι σιίτες. Θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη και γενέτειρά του Μασχάντ.
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