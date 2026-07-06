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H σορός του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έφτασε στην πόλη όπου θα ταφεί
H σορός του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έφτασε στην πόλη όπου θα ταφεί
Τεράστιο πλήθος που κρατούσε ιρανικές σημαίες ακολούθησε το φέρετρο στους δρόμους της Τεχεράνης - Πέταξαν πέτρες σε πινακίδα που έδειχνε τον Τραμπ με μια σφαίρα στο κεφάλι
Το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έφτασε απόψε στην ιερή πόλη Κομ, απ’ όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί η νεκρώσιμη πομπή, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.
«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη έφτασε στην Κομ», στα νότια της πρωτεύουσας, ανέφερε η ιρανική τηλεόραση προβάλλοντας πλάνα από την προσγείωση του ελικοπτέρου που μετέφερε το φέρετρο.
Από το πρωί σήμερα, ένα τεράστιο πλήθος που κρατούσε ιρανικές σημαίες ακολούθησε το φέρετρο του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης. Πλάνα που τραβήχθηκαν από drones και προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση έδειχναν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν συρρεύσει σε μια κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Τα φέρετρα του Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του είχαν τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο φορτηγό που διέσχιζε τους δρόμους της πόλης.
Με σωλήνες πυρόσβεσης οι αρχές ψέκαζαν το πλήθος με νερό από ψηλά, εν μέσω της αφόρητης ζέστης.
Καθώς περνούσαν κάτω από μια γέφυρα, το πλήθος εκτόξευσε πέτρες σε μια πινακίδα που έδειχνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μια σφαίρα στο κεφάλι. «Οι ΗΠΑ σκότωσαν τον πατέρα μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γλιτώσετε» έγραφε η πινακίδα.
Άλλοι διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές και βρετανικές σημαίες, ενώ μαυροντυμένες γυναίκες με τσαντόρ κρατούσαν κόκκινα πλακάτ με τη φράση «Σκοτώστε τον Τραμπ», γραμμένη με μαύρα γράμματα.
Κάποιοι κρατούσαν αφίσες με τα πρόσωπα του Τραμπ, του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – όλα τους στο στόχαστρο ενός όπλου.
«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη έφτασε στην Κομ», στα νότια της πρωτεύουσας, ανέφερε η ιρανική τηλεόραση προβάλλοντας πλάνα από την προσγείωση του ελικοπτέρου που μετέφερε το φέρετρο.
Από το πρωί σήμερα, ένα τεράστιο πλήθος που κρατούσε ιρανικές σημαίες ακολούθησε το φέρετρο του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης. Πλάνα που τραβήχθηκαν από drones και προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση έδειχναν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν συρρεύσει σε μια κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Τα φέρετρα του Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του είχαν τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο φορτηγό που διέσχιζε τους δρόμους της πόλης.
The body of Iran’s slain Supreme Leader Ali Khamenei has arrived in Qom for the next stage of the funeral procession.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/f9nXUcc72A pic.twitter.com/xR9YFfy9Kk
Με σωλήνες πυρόσβεσης οι αρχές ψέκαζαν το πλήθος με νερό από ψηλά, εν μέσω της αφόρητης ζέστης.
Καθώς περνούσαν κάτω από μια γέφυρα, το πλήθος εκτόξευσε πέτρες σε μια πινακίδα που έδειχνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μια σφαίρα στο κεφάλι. «Οι ΗΠΑ σκότωσαν τον πατέρα μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γλιτώσετε» έγραφε η πινακίδα.
ALI KHAMENEI'S FUNERAL RITES ENTER NEXT PHASE IN QOM— TAM (@Awakeningmedia1) July 6, 2026
The bodies of Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei and his family members, who were killed in a U.S-Israeli attack, have been brought to Jamkaran Mosque in the city of Qom for the next stage of the funeral rites.… pic.twitter.com/N3uDkU2wka
Άλλοι διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές και βρετανικές σημαίες, ενώ μαυροντυμένες γυναίκες με τσαντόρ κρατούσαν κόκκινα πλακάτ με τη φράση «Σκοτώστε τον Τραμπ», γραμμένη με μαύρα γράμματα.
Κάποιοι κρατούσαν αφίσες με τα πρόσωπα του Τραμπ, του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – όλα τους στο στόχαστρο ενός όπλου.
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