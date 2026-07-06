H σορός του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έφτασε στην πόλη όπου θα ταφεί
ΚΟΣΜΟΣ
φέρετρο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Τεχεράνη Ντόναλντ Τραμπ

H σορός του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έφτασε στην πόλη όπου θα ταφεί

Τεράστιο πλήθος που κρατούσε ιρανικές σημαίες ακολούθησε το φέρετρο στους δρόμους της Τεχεράνης - Πέταξαν πέτρες σε  πινακίδα που έδειχνε τον Τραμπ με μια σφαίρα στο κεφάλι

H σορός του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έφτασε στην πόλη όπου θα ταφεί
Το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έφτασε απόψε στην ιερή πόλη Κομ, απ’ όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί η νεκρώσιμη πομπή, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη έφτασε στην Κομ», στα νότια της πρωτεύουσας, ανέφερε η ιρανική τηλεόραση προβάλλοντας πλάνα από την προσγείωση του ελικοπτέρου που μετέφερε το φέρετρο.

Από το πρωί σήμερα, ένα τεράστιο πλήθος που κρατούσε ιρανικές σημαίες ακολούθησε το φέρετρο του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης. Πλάνα που τραβήχθηκαν από drones και προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση έδειχναν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν συρρεύσει σε μια κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Τα φέρετρα του Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του είχαν τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο φορτηγό που διέσχιζε τους δρόμους της πόλης.



Με σωλήνες πυρόσβεσης οι αρχές ψέκαζαν το πλήθος με νερό από ψηλά, εν μέσω της αφόρητης ζέστης.

Καθώς περνούσαν κάτω από μια γέφυρα, το πλήθος εκτόξευσε πέτρες σε μια πινακίδα που έδειχνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μια σφαίρα στο κεφάλι. «Οι ΗΠΑ σκότωσαν τον πατέρα μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γλιτώσετε» έγραφε η πινακίδα.


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Άλλοι διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές και βρετανικές σημαίες, ενώ μαυροντυμένες γυναίκες με τσαντόρ κρατούσαν κόκκινα πλακάτ με τη φράση «Σκοτώστε τον Τραμπ», γραμμένη με μαύρα γράμματα.

Κάποιοι κρατούσαν αφίσες με τα πρόσωπα του Τραμπ, του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – όλα τους στο στόχαστρο ενός όπλου.

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