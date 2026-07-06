Δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου με εικονική κεφαλή, έκανε η Κίνα στον Ειρηνικό - Αντιδρούν Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Ιαπωνία

Η Κίνα παρουσίασε τον πύραυλο JL-3 σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο πέρυσι, ως μέρος του αυξανόμενου οπλοστασίου πυρηνικών όπλων της.Η τελευταία δοκιμή υποδηλώνει ότι οι δοκιμαστικές εκτοξεύσεις όπλων με πυρηνική ικανότητα από την Κίνα θα επιταχυνθούν τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο. «Αυτό υποδηλώνει μια νέα εποχή δοκιμών, όπου κάθε σύστημα θα έχει τη στιγμή της δόξας του», είπε, αναφερόμενος στο αυξανόμενο οπλοστάσιο νέων πυραύλων με πυρηνική ικανότητα της Κίνας.«Ιστορικά, οι Κινέζοι έχουν δοκιμάσει τους ICBM τους λιγότερο από άλλες χώρες», είπε ο, αναφερόμενος στους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. «Πιστεύω ότι αυτό οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους και τώρα η πολιτική αυτή έχει αλλάξει και νομίζω ότι υιοθετούν μια προσέγγιση περισσότερων δοκιμών. Είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το πολιτικό κόστος αυτού του εγχειρήματος με τρόπο που δεν ήταν στο παρελθόν».Η δοκιμή του 2024 πιθανότατα αφορούσε έναν πύραυλο DF-31 με οδική κινητικότητα, ο οποίος εκτοξεύθηκε από τη Χαϊνάν, μια νησιωτική επαρχία στη νότια Κίνα, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.