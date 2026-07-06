Σουδάν: Τουλάχιστον 330 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο φέτος, σύμφωνα με τη UNICEF
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Σουδάν: Τουλάχιστον 330 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο φέτος, σύμφωνα με τη UNICEF

Ο πόλεμος μεταξύ του στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/ RSF) ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και έχει προκαλέσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, πάνω από 200.000 θανάτους

Σουδάν: Τουλάχιστον 330 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο φέτος, σύμφωνα με τη UNICEF
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Τουλάχιστον 330 παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους στο Σουδάν, όπου μαίνεται πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Unicef.

Τα παιδιά «σκοτώνονται και τραυματίζονται στα σπίτια τους, στον δρόμο, στις αγορές και ενώ προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η μόρφωση ή η υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Σέλντον Γετ, διευθυντής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά στο Σουδάν.

Ο πόλεμος μεταξύ του στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/ RSF) ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και έχει προκαλέσει, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, περισσότερους από 200.000 θανάτους.



Οι δύο πλευρές έχουν καταφύγει σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους από την αρχή της χρονιάς και αντιστοιχούν στο 60% των παιδιών θυμάτων στην περιοχή του Κορντοφάν, που αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο των συγκρούσεων, σύμφωνα με τη Unicef.

Η πόλη ελ-Ομπέιντ σφυροκοπείται εδώ και εβδομάδες από τους παραστρατιωτικούς που στοχοθετούν πολιτικές υποδομές, κυρίως σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα υδροδότησης και σχολεία.

Ο ΟΗΕ έχει εκδώσει «κόκκινο συναγερμό», δηλώνοντας ότι οι ΔΤΥ ετοιμάζονται να εξαπολύσουν αιματηρή επίθεση στην πόλη, θέτοντας σε κίνδυνο μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

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Έχει επίσης εκφράσει τον φόβο ότι η ελ-Ομπέιντ θα γίνει θέατρο θηριωδιών αντίστοιχων με αυτές που διαπράχθηκαν κατά την επίθεση των παραστρατιωτικών, τον Οκτώβριο του 2025, στην πόλη ελ-Φάσερ.

«Κάθε νέα επιδείνωση (της κατάστασης) θα μπορούσε να εκθέσει ακόμα περισσότερα παιδιά στον θάνατο, σε τραυματισμούς, σε εκτοπισμούς», προειδοποίησε σήμερα η Unicef.

Πέντε εκατομμύρια παιδιά έχουν εκτοπιστεί στο σουδανικό έδαφος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από πείνα, εκ των οποίων περισσότερα από 825.000 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρού οξέος υποσιτισμού.
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