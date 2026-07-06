Σουδάν: Τουλάχιστον 330 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο φέτος, σύμφωνα με τη UNICEF

Ο πόλεμος μεταξύ του στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/ RSF) ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και έχει προκαλέσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, πάνω από 200.000 θανάτους