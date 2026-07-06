«Δύσκολη αλλά εφικτή» η εφαρμογή του μνημονίου που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν, είπε ο Γκαλιμπάφ

Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο χωρίς την Τεχεράνη, τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατά τη συνάντησή του με υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ