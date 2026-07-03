New York Times: Οι ΗΠΑ εκτιμούσαν ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να σκοτώσει τους Αραγτσί και Γκαλιμπάφ εν μέσω διαπραγματεύσεων

Η απόκλιση στόχων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ και η δυσαρέσκεια στο Τελ Αβίβ για τη συμφωνία εκεχειρίας, διατηρούσε τους Αραγτσί και Γκαλιμπάφ στη λίστα των στόχων του - Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει σχετικά τις χώρες του Κόλπου