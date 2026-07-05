Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
«Σοσιαλιστές της σαμπάνιας»: Σάλος στις ΗΠΑ με την σύζυγο του Μαμντάνι, πήγε στη Μαγιόρκα εν μέσω της 4ης Ιουλίου για πρόγραμμα πνευματικής ευεξίας €3.000
«Σοσιαλιστές της σαμπάνιας»: Σάλος στις ΗΠΑ με την σύζυγο του Μαμντάνι, πήγε στη Μαγιόρκα εν μέσω της 4ης Ιουλίου για πρόγραμμα πνευματικής ευεξίας €3.000
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το ταξίδι της Ράμα Ντουβάτζι, συζύγου του δημάρχου της Νέας Υόρκης, την ώρα που στη χώρα βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εορτασμοί για την Ημέρα Ανεξαρτησίας
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το ταξίδι της Ράμα Ντουβάτζι, συζύγου του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, στη Μαγιόρκα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η 29χρονη Συροαμερικανίδα εικαστικός και animator βρέθηκε στο ισπανικό για να συμμετάσχει ως μία από τις οικοδέσποινες σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα πνευματικής ευεξίας που διοργανώνει η οργάνωση «The Women's Sanctuary».
Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για το πενθήμερο πρόγραμμα «Plants of the Quran», το οποίο είναι ήδη sold out και κοστίζει περίπου 3.400 δολάρια (σχεδόν 3.000 ευρώ) ανά άτομο. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα φυτά που αναφέρονται στο Κοράνι και περιλαμβάνει εργαστήρια τέχνης, βοτανικής, δημιουργικές δραστηριότητες και συνεδρίες πνευματικού στοχασμού.
Μετά την ολοκλήρωσή του, η «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης αναμένεται να συμμετάσχει και σε δεύτερο retreat, αυτή τη φορά στην Κορσική της Γαλλίας, με τίτλο «Mary in the Quran», το οποίο εξερευνά τη μορφή της Παναγίας, της γυναίκας που τιμάται περισσότερο στο Κοράνι.
Ενδεικτική των αντιδράσεων ήταν η τοποθέτηση της δημοτικής συμβούλου του Κουίνς, Τζοάν Αριόλα, η οποία δήλωσε ότι «τίποτα δεν συμβολίζει καλύτερα την Αμερική στα 250 χρόνια από το να απουσιάζεις από τους εορτασμούς για να κάνεις διακοπές στη Μεσόγειο». Η ίδια πρόσθεσε ότι η στάση της Ράμα Ντουβάτζι δεν την εξέπληξε, υποστηρίζοντας πως έχει εκφράσει και στο παρελθόν αρνητικές απόψεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος του Στέιτεν Άιλαντ, Φρανκ Μοράνο, ο οποίος σημείωσε ότι κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ενός αιρετού ή της οικογένειάς του να κάνει διακοπές, ωστόσο χαρακτήρισε την επέτειο μια σημαντική στιγμή για την πόλη και τη χώρα, εκφράζοντας την άποψη ότι η απουσία της έστειλε λανθασμένο μήνυμα.
«Είναι περίεργο πώς όταν ο Ζόχραν Μαμντάνι έλεγε στους Νεοϋορκέζους να χαμηλώσουν το κλιματιστικό τους, η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, επιβιβαζόταν σε μια πτήση για να διασκεδάσει στη Μαγιόρκα», έγραψε στο Χ η κωμικός, Άριν Γουέξλερ που δημοσίευσε τις φωτογραφίες.
Μάλιστα σε δεύτερη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Υπενθύμιση ότι δεν μπορώ να την κάνω tag επειδή διέγραψε τον λογαριασμό της αφότου ανακαλύφθηκαν τα εξωφρενικά προσβλητικά tweets της. Σοσιαλιστές σαμπάνιας».
Το ταξίδι της σχολιάστηκε σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εκκλήσεις του δημάρχου σύζυγου της προς τους Νεοϋορκέζους να περιορίσουν τη χρήση κλιματιστικών εν μέσω καύσωνα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η 29χρονη Συροαμερικανίδα εικαστικός και animator βρέθηκε στο ισπανικό για να συμμετάσχει ως μία από τις οικοδέσποινες σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα πνευματικής ευεξίας που διοργανώνει η οργάνωση «The Women's Sanctuary».
Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για το πενθήμερο πρόγραμμα «Plants of the Quran», το οποίο είναι ήδη sold out και κοστίζει περίπου 3.400 δολάρια (σχεδόν 3.000 ευρώ) ανά άτομο. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα φυτά που αναφέρονται στο Κοράνι και περιλαμβάνει εργαστήρια τέχνης, βοτανικής, δημιουργικές δραστηριότητες και συνεδρίες πνευματικού στοχασμού.
Μετά την ολοκλήρωσή του, η «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης αναμένεται να συμμετάσχει και σε δεύτερο retreat, αυτή τη φορά στην Κορσική της Γαλλίας, με τίτλο «Mary in the Quran», το οποίο εξερευνά τη μορφή της Παναγίας, της γυναίκας που τιμάται περισσότερο στο Κοράνι.
Αντιδράσεις για την απουσία τηςΗ απουσία της από τις εκδηλώσεις της 4ης Ιουλίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση Ρεπουμπλικάνων αξιωματούχων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η σύζυγος του δημάρχου όφειλε να δώσει το «παρών» σε μια τόσο σημαντική στιγμή για τη χώρα.
Ενδεικτική των αντιδράσεων ήταν η τοποθέτηση της δημοτικής συμβούλου του Κουίνς, Τζοάν Αριόλα, η οποία δήλωσε ότι «τίποτα δεν συμβολίζει καλύτερα την Αμερική στα 250 χρόνια από το να απουσιάζεις από τους εορτασμούς για να κάνεις διακοπές στη Μεσόγειο». Η ίδια πρόσθεσε ότι η στάση της Ράμα Ντουβάτζι δεν την εξέπληξε, υποστηρίζοντας πως έχει εκφράσει και στο παρελθόν αρνητικές απόψεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος του Στέιτεν Άιλαντ, Φρανκ Μοράνο, ο οποίος σημείωσε ότι κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ενός αιρετού ή της οικογένειάς του να κάνει διακοπές, ωστόσο χαρακτήρισε την επέτειο μια σημαντική στιγμή για την πόλη και τη χώρα, εκφράζοντας την άποψη ότι η απουσία της έστειλε λανθασμένο μήνυμα.
Οι φωτογραφίες που άναψαν φωτιέςΤη συζήτηση τροφοδότησαν και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα Χ, με τη Ράμα Ντουβάτζι να εμφανίζεται στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, λίγο πριν από την αναχώρησή της για την Ισπανία τη Δευτέρα.
«Είναι περίεργο πώς όταν ο Ζόχραν Μαμντάνι έλεγε στους Νεοϋορκέζους να χαμηλώσουν το κλιματιστικό τους, η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, επιβιβαζόταν σε μια πτήση για να διασκεδάσει στη Μαγιόρκα», έγραψε στο Χ η κωμικός, Άριν Γουέξλερ που δημοσίευσε τις φωτογραφίες.
Μάλιστα σε δεύτερη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Υπενθύμιση ότι δεν μπορώ να την κάνω tag επειδή διέγραψε τον λογαριασμό της αφότου ανακαλύφθηκαν τα εξωφρενικά προσβλητικά tweets της. Σοσιαλιστές σαμπάνιας».
Το ταξίδι της σχολιάστηκε σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εκκλήσεις του δημάρχου σύζυγου της προς τους Νεοϋορκέζους να περιορίσουν τη χρήση κλιματιστικών εν μέσω καύσωνα.
Funny how when @ZohranKMamdani was telling New Yorkers to lower their AC his wife Rama Duwaji was boarding a flight to party in Mallorca— Arynne Wexler (@ArynneWexler) July 3, 2026
Reminder that I can’t tag her because she deleted her account after her insanely offensive tweets were discovered
Champagne socialists pic.twitter.com/aD1XmiMXNe
Το γραφείο του δημάρχου απέφυγε να σχολιάσει τις πολιτικές αντιδράσεις, περιοριζόμενο να διευκρινίσει ότι η Ντουβάτζι δεν συνοδευόταν στο ταξίδι της από αστυνομικούς της δημοτικής φρουράς.
Η υπόθεση επανέφερε επίσης στο προσκήνιο παλαιότερες αναρτήσεις της Ντουβάτζι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του Ζόχραν Μαμντάνι.
Το 2015, αναδημοσίευσε ένα υβριστικό σχόλιο, λέγοντας ότι «οι Αμερικανοί στρατιώτες που πολεμούν σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους δεν είναι γενναίοι, ούτε αγωνίζονται για την ελευθερία κανενός. Σφαγιάζουν ανελέητα πολίτες του τρίτου κόσμου και αγωνίζονται για να διατηρήσουν την αμερικανική ηγεμονία».
Ο δήμαρχος είχε υποστηρίξει τότε ότι η σύζυγός του δεν κατέχει κανέναν θεσμικό ρόλο στη δημοτική διοίκηση και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τα δημόσια πρόσωπα. Η ίδια πάντως έχει ζητήσει συγγνώμη για αρκετές από τις παλαιότερες αναρτήσεις της.
Σημειώνεται πως ο Ζόχραν Μαμντάνι παρέμεινε στη Νέα Υόρκη, συμμετέχοντας κανονικά στις εκδηλώσεις για την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η υπόθεση επανέφερε επίσης στο προσκήνιο παλαιότερες αναρτήσεις της Ντουβάτζι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του Ζόχραν Μαμντάνι.
Το 2015, αναδημοσίευσε ένα υβριστικό σχόλιο, λέγοντας ότι «οι Αμερικανοί στρατιώτες που πολεμούν σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους δεν είναι γενναίοι, ούτε αγωνίζονται για την ελευθερία κανενός. Σφαγιάζουν ανελέητα πολίτες του τρίτου κόσμου και αγωνίζονται για να διατηρήσουν την αμερικανική ηγεμονία».
Ο δήμαρχος είχε υποστηρίξει τότε ότι η σύζυγός του δεν κατέχει κανέναν θεσμικό ρόλο στη δημοτική διοίκηση και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τα δημόσια πρόσωπα. Η ίδια πάντως έχει ζητήσει συγγνώμη για αρκετές από τις παλαιότερες αναρτήσεις της.
Σημειώνεται πως ο Ζόχραν Μαμντάνι παρέμεινε στη Νέα Υόρκη, συμμετέχοντας κανονικά στις εκδηλώσεις για την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
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