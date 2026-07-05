«Σοσιαλιστές της σαμπάνιας»: Σάλος στις ΗΠΑ με την σύζυγο του Μαμντάνι, πήγε στη Μαγιόρκα εν μέσω της 4ης Ιουλίου για πρόγραμμα πνευματικής ευεξίας €3.000

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το ταξίδι της Ράμα Ντουβάτζι, συζύγου του δημάρχου της Νέας Υόρκης, την ώρα που στη χώρα βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εορτασμοί για την Ημέρα Ανεξαρτησίας

Το γραφείο του δημάρχου απέφυγε να σχολιάσει τις πολιτικές αντιδράσεις, περιοριζόμενο να διευκρινίσει ότι η Ντουβάτζι δεν συνοδευόταν στο ταξίδι της από αστυνομικούς της δημοτικής φρουράς.



Η υπόθεση επανέφερε επίσης στο προσκήνιο παλαιότερες αναρτήσεις της Ντουβάτζι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του Ζόχραν Μαμντάνι.



Το 2015, αναδημοσίευσε ένα υβριστικό σχόλιο, λέγοντας ότι «οι Αμερικανοί στρατιώτες που πολεμούν σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους δεν είναι γενναίοι, ούτε αγωνίζονται για την ελευθερία κανενός. Σφαγιάζουν ανελέητα πολίτες του τρίτου κόσμου και αγωνίζονται για να διατηρήσουν την αμερικανική ηγεμονία».



Ο δήμαρχος είχε υποστηρίξει τότε ότι η σύζυγός του δεν κατέχει κανέναν θεσμικό ρόλο στη δημοτική διοίκηση και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τα δημόσια πρόσωπα. Η ίδια πάντως έχει ζητήσει συγγνώμη για αρκετές από τις παλαιότερες αναρτήσεις της.



Σημειώνεται πως ο Ζόχραν Μαμντάνι παρέμεινε στη Νέα Υόρκη, συμμετέχοντας κανονικά στις εκδηλώσεις για την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.