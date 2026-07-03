Η Νέα Υόρκη «ψήνεται»: Στο Σέντραλ Παρκ ο υδράργυρος έφτασε τους 38 βαθμούς για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Καύσωνας Σέντραλ Παρκ Υγρασία 4η Ιουλίου Ζοχράν Μαμντάνι

Η Νέα Υόρκη «ψήνεται»: Στο Σέντραλ Παρκ ο υδράργυρος έφτασε τους 38 βαθμούς για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια

Ο καύσωνας σαρώνει την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ – Η αίσθηση της θερμοκρασίας αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου λόγω υγρασίας, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μείνουν σε κλιματιζόμενους χώρους

Η Νέα Υόρκη «ψήνεται»: Στο Σέντραλ Παρκ ο υδράργυρος έφτασε τους 38 βαθμούς για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια
Στον κλοιό ισχυρού κύματος καύσωνα βρίσκεται η Νέα Υόρκη, με το θερμόμετρο στο Σέντραλ Παρκ να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες λόγω της υψηλής υγρασίας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ και τους μετεωρολόγους του AccuWeather, η θερμοκρασία στο εμβληματικό πάρκο του Μανχάταν άγγιξε τους 38 βαθμούς το απόγευμα της Πέμπτης, καταγράφοντας την πρώτη τέτοια επίδοση από τις 18 Ιουλίου 2012, όταν η πόλη είχε ζήσει μία από τις πιο ζεστές ημέρες της από το 1966.



Την ίδια ώρα, η αποπνικτική υγρασία κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο δύσκολες, καθώς η αίσθηση της θερμοκρασίας πλησιάζει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο καύσωνας θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, με πιθανότητα το Σέντραλ Παρκ να καταγράψει θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιούλιο του 2011.

Η Νέα Υόρκη είχε βιώσει αντίστοιχο διήμερο ακραίας ζέστης τον Ιούλιο του 2011, αλλά και το 2010. Ακόμη πιο σπάνιες είναι οι περίοδοι τριών συνεχόμενων ημερών με θερμοκρασίες περίπου 38 βαθμών στο Σέντραλ Παρκ, κάτι που έχει συμβεί μόλις δύο φορές: τον Αύγουστο του 1948 και τον Ιούλιο του 1993. Το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί στην ιστορία της πόλης διήρκεσε 12 ημέρες, από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 1953.



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Ο λεγόμενος «θερμικός θόλος» που έχει καλύψει περιοχές της Ανατολικής Ακτής και των μεσοδυτικών ΗΠΑ άρχισε να ανεβάζει σημαντικά τις θερμοκρασίες από την Τετάρτη, με τις πιο δύσκολες ημέρες να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Το κύμα ζέστης αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δώσουν τη θέση τους σε ισχυρές απογευματινές καταιγίδες, επηρεάζοντας τις εκδηλώσεις για την αργία της 4ης Ιουλίου. Η επιστροφή σε φυσιολογικότερες συνθήκες αναμένεται από τη Δευτέρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση ακραίας ζέστης για τη Νέα Υόρκη, την κοιλάδα του Κάτω Χάντσον, το Λονγκ Άιλαντ, το βόρειο Νιου Τζέρσεϊ και το δυτικό Κονέκτικατ.

Οι δημοτικές Αρχές της Νέας Υόρκης κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του καύσωνα και ενεργοποίησαν πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών για τα κοντινότερα κέντρα δροσιάς μέσω των ψηφιακών σημείων LINK NYC.



«Το σημαντικότερο που μπορείτε να κάνετε με αυτές τις θερμοκρασίες είναι να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό», δήλωσε ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι.

«Αν μπορείτε να αποφύγετε τις μετακινήσεις τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, κάντε το», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από New York Post

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