Φαντασμαγορικό σόου στην Ουάσινγκτον από τον Τραμπ με 850.000 πυροτεχνήματα επί 40 λεπτά για την 4η Ιουλίου - Πάει για ρεκόρ Γκίνες
Φαντασμαγορικό σόου στην Ουάσινγκτον από τον Τραμπ με 850.000 πυροτεχνήματα επί 40 λεπτά για την 4η Ιουλίου - Πάει για ρεκόρ Γκίνες
Οι εκτοξεύσεις έγιναν από δέκα διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας - «Το καλύτερο σόου που έγινε ποτέ», είπε ο Τραμπ
Ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Ουάσινγκτον χάρισαν οι εορτασμοί για την 4η Ιουλίου, με ένα σόου πυροτεχνημάτων διάρκειας 40 λεπτών που πραγματοποιήθηκε παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα.
Η φετινή επίδειξη για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων από δέκα διαφορετικά σημεία.
Τα πυροτεχνήματα φώτισαν μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσινγκτον, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακ και το West Potomac Park.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το σόου ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.
Φωτογραφίες από το φαντασμαγορικό σόου
Η φετινή επίδειξη για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων από δέκα διαφορετικά σημεία.
Τα πυροτεχνήματα φώτισαν μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσινγκτον, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακ και το West Potomac Park.
Happy 250th birthday, America. 🇺🇸 pic.twitter.com/H5q1S9QHCv— National Mall NPS (@NationalMallNPS) July 5, 2026
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το σόου ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.
PARTY IN THE USA.— The White House (@WhiteHouse) July 5, 2026
Best fireworks show, EVER. pic.twitter.com/2ninRjaK4y
The largest firework show in U.S. history for America’s 250th birthday!!! 🇺🇸 pic.twitter.com/Id0oyS8uLN— Margo Martin (@MargoMartin47) July 5, 2026
Φωτογραφίες από το φαντασμαγορικό σόου
«Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων όλων των εποχών»Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναδείξει ιδιαίτερα τη συμμετοχή του στους φετινούς εορτασμούς της Ουάσινγκτον, σχολίασε με ενθουσιασμό το θέαμα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.
«Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων, ΠΟΤΕ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην εντυπωσιακή επίδειξη που ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις για την επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.
Largest fireworks display in our nations history celebrating #America250 Independence on 4th of July 2026 in Washington DC 🇺🇸 @Freedom250 #America pic.twitter.com/pOh0jTu9v3— NYC Sidewalker🚶🏻 (@NYCsidewalker) July 5, 2026
The Macy’s Fourth of July fireworks spectacular lit up the New York City sky as thousands of spectators gathered to watch the stunning show. pic.twitter.com/w5OmvV2Yl1— CBS News (@CBSNews) July 5, 2026
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