ΗΠΑ: Ο Τραμπ στο National Mall για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας: «Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν»

Το μήνυμα για τις εκλογές και το SAVE America Act

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο «SAVE America Act», το οποίο προωθεί αλλαγές στη διαδικασία διεξαγωγής των ομοσπονδιακών εκλογών.«Η Αμερική επέστρεψε και θέλουμε να διατηρήσουμε την Αμερική σπουδαία», ανέφερε, συνδέοντας το μήνυμά του με την ανάγκη έγκρισης του νομοσχεδίου.Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους κανόνες για την ψηφοφορία, μεταξύ των οποίων την επίδειξη εκλογικής ταυτότητας και απόδειξης υπηκοότητας.Η εκδήλωση στο National Mall αποτέλεσε μία από τις κεντρικές στιγμές των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει έντονο πολιτικό τόνο στην επέτειο.