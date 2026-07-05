Ανοίγει ξανά το National Mall μετά την καταιγίδα: «Ακόμη κι αν το ξημερώσουμε, θα γίνει η γιορτή», λέει ο Τραμπ
Ανοίγει ξανά το National Mall μετά την καταιγίδα: «Ακόμη κι αν το ξημερώσουμε, θα γίνει η γιορτή», λέει ο Τραμπ
Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου μετατέθηκε λόγω κακοκαιρίας – Κανονικά οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ
Το National Mall στην Ουάσιγκτον ανοίγει ξανά για το κοινό μετά την προσωρινή εκκένωση λόγω ισχυρών καταιγίδων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίζει ότι οι εορτασμοί για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου μεταφέρθηκε για τις 23:00 τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδας), περισσότερο από μία ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι ετοιμάζεται να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για την εκδήλωση, τονίζοντας πως η κακοκαιρία δεν πρόκειται να αλλάξει τα σχέδιά του.
«Οι καταιγίδες φέρνουν τύχη σε κάθε περίσταση. Κάνουν επίσης τις εκδηλώσεις λίγο πιο συναρπαστικές», έγραψε ο Τραμπ.
«Θα περιμένουμε να περάσει, δεν με νοιάζει αν πάει 2:00 το πρωί ή αν γίνει σε μία ώρα από τώρα», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Φαίνεται πως θα περάσει, πάντα περνούν».
Μετά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να ακολουθήσει η ρίψη πυροτεχνημάτων.
«Με βροχή ή με ήλιο, ο αμερικανικός λαός αξίζει έναν εορτασμό αντάξιο των ιστορικών 250ών γενεθλίων του έθνους μας», ανέφερε το Freedom 250 σε ανάρτησή του.
Η ομιλία του Τραμπ ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 21:45 τοπική ώρα, όμως μετατέθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Ο ίδιος πάντως υποστήριξε ότι η καθυστέρηση δεν τον ενοχλεί.
«Είναι Σάββατο βράδυ, ας διασκεδάσουμε, ακόμη κι αν το ξημερώσουμε. Ποιος νοιάζεται;», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι ετοιμάζεται να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για την εκδήλωση, τονίζοντας πως η κακοκαιρία δεν πρόκειται να αλλάξει τα σχέδιά του.
«Οι καταιγίδες φέρνουν τύχη σε κάθε περίσταση. Κάνουν επίσης τις εκδηλώσεις λίγο πιο συναρπαστικές», έγραψε ο Τραμπ.
«Θα περιμένουμε να περάσει, δεν με νοιάζει αν πάει 2:00 το πρωί ή αν γίνει σε μία ώρα από τώρα», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Φαίνεται πως θα περάσει, πάντα περνούν».
Ανοίγουν ξανά οι πύλες – Θα ακολουθήσουν πυροτεχνήματαΟι διοργανωτές του Freedom 250, που έχουν αναλάβει την εκδήλωση στο National Mall, ανακοίνωσαν ότι οι είσοδοι θα ανοίξουν ξανά στις 21:45 τοπική ώρα (04:45 ώρα Ελλάδας), έπειτα από εντολή του Τραμπ.
Μετά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να ακολουθήσει η ρίψη πυροτεχνημάτων.
«Με βροχή ή με ήλιο, ο αμερικανικός λαός αξίζει έναν εορτασμό αντάξιο των ιστορικών 250ών γενεθλίων του έθνους μας», ανέφερε το Freedom 250 σε ανάρτησή του.
Η ομιλία του Τραμπ ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 21:45 τοπική ώρα, όμως μετατέθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Ο ίδιος πάντως υποστήριξε ότι η καθυστέρηση δεν τον ενοχλεί.
«Είναι Σάββατο βράδυ, ας διασκεδάσουμε, ακόμη κι αν το ξημερώσουμε. Ποιος νοιάζεται;», έγραψε χαρακτηριστικά.
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