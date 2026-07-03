Παρά τις αντιδράσεις, τα εστιατόρια των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά, ετοιμάζονται να ξαναλειτουργήσουν

Η διαχείριση των δύο εστιατορίων στο καντόνι του Βαλέ, που ανήκουν στους Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, έχει περάσει σε τρίτο πρόσωπο - Ψηφιακή καμπάνια κατά της επαναλειτουργίας τους, συγκέντρωσε περίπου 30.000 υπογραφές

Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, ιδιοκτήτες και του μπαρ Le Constellation στο 41 άτομα και τραυματίζοντας άλλα 115.



Η επανέναρξη της λειτουργίας των Senso στο Κραν Μονατνά και Le Vieux-Chalet στο Λανς θα γίνει μέσω μίσθωσης «σε τρίτο πρόσωπο», με αντάλλαγμα την καταβολή ενοικίου από τον νέο διαχειριστή, καθώς και την κάλυψη των απαραίτητων εξόδων για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων.















Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με αποτέλεσμα τις τελευταίες εβδομάδες να ξεκινήσει σχετική καμπάνια στην πλατφόρμα Change.org, η οποία έχει συγκεντρώσει περίπου 30.000 υπογραφές.



Οι δικηγόροι υπενθυμίζουν ότι, μετά την τραγωδία, «όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους Μορέτι έχουν δεσμευθεί από τις ποινικές αρχές».



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Σύμφωνα με τους Ελβετούς δικηγόρους, η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την πιθανή επαναλειτουργία των δύο χώρων «οδήγησε ορισμένους σε προσβολές, κύματα μίσους, ακόμη και απειλές θανάτου».



Δεν θα ξαναλειτουργήσει σαν μπαρ το Le Constellation, λέει ο πρόεδρος του Βαλέ Στο μεταξύ, το μπαρ Le Constellation, που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, «δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά ως μπαρ», δήλωσε ο Κριστόφ Νταρμπελέ, πρόεδρος της κυβέρνησης του καντονιού Βαλέ, προσθέτοντας ότι ελπίζει ο χώρος να αξιοποιηθεί στο μέλλον για τους νέους.



Τις πόρτες τους ετοιμάζονται να ξανανοίξουν - μέσα σε κύμα αντιδράσεων - δύο εστιατόρια στην περιοχή του Βαλέ, στην Ελβετία, τα οποία ανήκουν στουςκαι, ιδιοκτήτες και του μπαρστο Κραν Μοντανά, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες τη φετινή Πρωτοχρονιά, παρασύροντας στον θάνατοκαι τραυματίζοντας άλλαΗ επανέναρξη της λειτουργίας τωνστο Κραν Μονατνά καιστο Λανς θα γίνει μέσω μίσθωσης «σε τρίτο πρόσωπο», με αντάλλαγμα την καταβολή ενοικίου από τον νέο διαχειριστή, καθώς και την κάλυψη των απαραίτητων εξόδων για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων.Την πληροφορία επιβεβαίωσαν οι τρεις δικηγόροι, οι οποίοι εκπροσωπούν τους δύο Γάλλους επιχειρηματίες στην έρευνα για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς. Το ζευγάρι βρίσκεται υπό έρευνα για ανθρωποκτονία, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό από αμέλεια.Η υπεράσπιση διευκρινίζει ότι το ζευγάρι Μορέτι «έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επαναλειτουργία των καταστημάτων που παραμένουν σήμερα κλειστά».Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με αποτέλεσμα τις τελευταίες εβδομάδες να ξεκινήσει σχετική καμπάνια στην πλατφόρμα, η οποία έχει συγκεντρώσει περίπουΟι δικηγόροι υπενθυμίζουν ότι, μετά την τραγωδία, «όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγουςέχουν δεσμευθεί από τις ποινικές αρχές».Όπως εξηγούν, ο σημερινός στόχος είναι η «διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων» ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισημαίνουν, οι εταιρείες θα οδηγούνταν σε πτώχευση και τα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των θυμάτων, θα χάνονταν.Σύμφωνα με τους Ελβετούς δικηγόρους, η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την πιθανή επαναλειτουργία των δύο χώρων «οδήγησε ορισμένους σε προσβολές, κύματα μίσους, ακόμη και απειλές θανάτου».Στο μεταξύ, το μπαρ Le Constellation, που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, «δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά ως μπαρ», δήλωσε ο, πρόεδρος της κυβέρνησης του καντονιού Βαλέ, προσθέτοντας ότι ελπίζει ο χώρος να αξιοποιηθεί στο μέλλον για τους νέους.





Έξι μήνες μετά τη φωτιά της Πρωτοχρονιάς, ο Νταρμπελέ αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια για τη δημιουργία μνημείου στη μνήμη των θυμάτων.



Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Temps, τόνισε ότι το εγχείρημα «πρέπει να προέλθει από την κοινωνία των πολιτών και να δώσει κεντρικό ρόλο στις οικογένειες των θυμάτων».



Το μνημείο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να είναι «όμορφο, γαλήνιο και προσβάσιμο», αποτελώντας έναν χώρο που θα αποτίει τον κατάλληλο φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, στους τραυματίες, αλλά και σε όλους όσοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης.



Πέρα από το μέλλον του Le Constellation και τη δημιουργία του μνημείου, ο Νταρμπελέ ανέφερε και ένα τρίτο «ουσιαστικό» στοιχείο για την απόδοση τιμής στα θύματα: την πραγματοποίηση τελετής μνήμης την 1η Ιανουαρίου 2027.



«Οφείλουμε την αλήθεια σε αυτούς τους νέους» Ο Νταρμπελέ, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της κυβέρνησης του καντονιού Βαλέ την 1η Μαΐου για θητεία ενός έτους, αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των ευθυνών για την τραγωδία, το οποίο βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. «Οφείλουμε την αλήθεια σε αυτούς τους νέους. Όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες στο καντόνι. Μεταξύ των 14 κατηγορουμένων βρίσκονται οι συνιδιοκτήτες του μπαρ, το ζεύγος Μορέτι, καθώς και πρόσωπα που συνδέονται ή είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με τον δήμο.



Ωστόσο, ο Νταρμπελέ προειδοποίησε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες και άλλα πρόσωπα από τη διοίκηση ή τις αρχές του καντονιού. «Είναι θέμα της Δικαιοσύνης να αποφασίσει και οφείλουμε να σεβαστούμε την κρίση της», κατέληξε.