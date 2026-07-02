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Μειώθηκε η ανεργία αλλά δημιουργήθηκαν λιγότερες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ
Μειώθηκε η ανεργία αλλά δημιουργήθηκαν λιγότερες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, τον Ιούνιο δημιουργήθηκαν 57.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν ότι θα έφταναν τις 110.000
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, είναι αντικρουόμενα: η ανεργία μειώθηκε από το 4,3% στο 4,25% τον Ιούνιο, όμως ταυτόχρονα, στο ίδιο διάστημα, δημιουργήθηκαν οι μισές θέσεις εργασίας απ’ όσες προέβλεπαν οι αρμόδιοι.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, τον Ιούνιο δημιουργήθηκαν 57.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν ότι θα έφταναν τις 110.000. Οι «καθαρές» θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τους προηγούμενους μήνες αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω.
Συγκεντρωτικά, από τον Απρίλιο μέχρι Ιούνιο, δημιουργήθηκαν 334.000 νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου 110.000 μηνιαίως. Η έκπληξη προέρχεται από τον τομέα της αναψυχής και των εστιατορίων/ξενοδοχείων, όπου χάθηκαν 61.000 θέσεις, ενώ αντιθέτως αναμενόταν να αυξηθούν, εν μέρει και λόγω του Μουντιάλ, αφού οι ΗΠΑ φιλοξένησαν πολλούς από τους αγώνες τις προηγούμενες ημέρες. Η στατιστική υπηρεσία επισήμανε ότι οι προσλήψεις ήταν «χαμηλότερες» από το συνηθισμένο στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν.
Συνολικά, περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Αμερικανοί είναι άνεργοι και τα περίπου 2 εκατομμύρια από αυτούς θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι.
Το τελευταίο διάστημα αυξάνονταν οι ελπίδες για «αφύπνιση» της αγοράς εργασίας η οποία είχε μείνει στάσιμη πέρυσι, κυρίως από τη στιγμή που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους σαρωτικούς δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα. Οι ειδικοί αποκαλούν αυτήν την κατάσταση «low hire, low fire», δηλαδή «λίγες προσλήψεις αλλά και λίγες απολύσεις».
Οι αναταράξεις που προκαλεί εξάλλου η Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν πρόσθετη αβεβαιότητα για το πόσες και ποιες θέσεις εργασίας θα είναι αναγκαίες στο μέλλον. «Οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην ΤΝ για να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να χαλιναγωγήσουν το κόστος του εργατικού δυναμικού όμως, μέχρι τώρα, η τεχνολογία αυτή δείχνει ότι ευνοεί μάλλον την επιλεκτικότητα στις προσλήψεις παρά ότι οδηγεί σε απολύσεις σε ευρεία κλίμακα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο οικονομολόγος Γκρέγκορι Ντάκο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, τον Ιούνιο δημιουργήθηκαν 57.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν ότι θα έφταναν τις 110.000. Οι «καθαρές» θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τους προηγούμενους μήνες αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω.
Συγκεντρωτικά, από τον Απρίλιο μέχρι Ιούνιο, δημιουργήθηκαν 334.000 νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου 110.000 μηνιαίως. Η έκπληξη προέρχεται από τον τομέα της αναψυχής και των εστιατορίων/ξενοδοχείων, όπου χάθηκαν 61.000 θέσεις, ενώ αντιθέτως αναμενόταν να αυξηθούν, εν μέρει και λόγω του Μουντιάλ, αφού οι ΗΠΑ φιλοξένησαν πολλούς από τους αγώνες τις προηγούμενες ημέρες. Η στατιστική υπηρεσία επισήμανε ότι οι προσλήψεις ήταν «χαμηλότερες» από το συνηθισμένο στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν.
Συνολικά, περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Αμερικανοί είναι άνεργοι και τα περίπου 2 εκατομμύρια από αυτούς θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι.
Το τελευταίο διάστημα αυξάνονταν οι ελπίδες για «αφύπνιση» της αγοράς εργασίας η οποία είχε μείνει στάσιμη πέρυσι, κυρίως από τη στιγμή που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους σαρωτικούς δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα. Οι ειδικοί αποκαλούν αυτήν την κατάσταση «low hire, low fire», δηλαδή «λίγες προσλήψεις αλλά και λίγες απολύσεις».
Οι αναταράξεις που προκαλεί εξάλλου η Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν πρόσθετη αβεβαιότητα για το πόσες και ποιες θέσεις εργασίας θα είναι αναγκαίες στο μέλλον. «Οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην ΤΝ για να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να χαλιναγωγήσουν το κόστος του εργατικού δυναμικού όμως, μέχρι τώρα, η τεχνολογία αυτή δείχνει ότι ευνοεί μάλλον την επιλεκτικότητα στις προσλήψεις παρά ότι οδηγεί σε απολύσεις σε ευρεία κλίμακα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο οικονομολόγος Γκρέγκορι Ντάκο.
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