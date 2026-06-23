Πυρά του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, δύο νεκροί

Είναι η πρώτη φορά που ο στρατός ανοίγει πυρ μετά το βράδυ του Σαββάτου στον νότιο Λίβανο, όπου είχε διαπιστωθεί μια ηρεμία εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου