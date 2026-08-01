Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη δύο ακόμη χωριών σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια
Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη δύο ακόμη χωριών σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν την Ολγχίβγκα και το Λιουμπίτσκε – Το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει τις αναφορές
Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο δύο ακόμα χωριών σε δύο περιφέρειες της Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Πρόκειται για το χωριό Ολγχίβγκα στην περιφέρεια του Χάρκοβου, αλλά και το χωριό Λιουμπίτσκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει τις αναφορές από τα πεδία των μαχών.
Πρόκειται για το χωριό Ολγχίβγκα στην περιφέρεια του Χάρκοβου, αλλά και το χωριό Λιουμπίτσκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει τις αναφορές από τα πεδία των μαχών.
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