Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη δύο ακόμη χωριών σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια
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Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη δύο ακόμη χωριών σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν την Ολγχίβγκα και το Λιουμπίτσκε – Το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει τις αναφορές

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη δύο ακόμη χωριών σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια
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Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο δύο ακόμα χωριών σε δύο περιφέρειες της Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πρόκειται για το χωριό Ολγχίβγκα στην περιφέρεια του Χάρκοβου, αλλά και το χωριό Λιουμπίτσκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει τις αναφορές από τα πεδία των μαχών.
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