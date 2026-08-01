Φωτιά στον ναό του Αγίου Βασιλείου στη Μόσχα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Κόκκινη Πλατεία
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Φωτιά στον ναό του Αγίου Βασιλείου στη Μόσχα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Κόκκινη Πλατεία

Περίπου 15 πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο εμβληματικό μνημείο – Η πυρκαγιά περιορίστηκε σε έκταση 10 τετραγωνικών μέτρων και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Φωτιά στον ναό του Αγίου Βασιλείου στη Μόσχα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Κόκκινη Πλατεία
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Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Μόσχα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον εμβληματικό ναό του Αγίου Βασιλείου, που δεσπόζει στην Κόκκινη Πλατεία και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της ρωσικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν αρχικά περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και συνολικά 15 οχήματα της Πυροσβεστικής ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Πυροσβέστες εισήλθαν στο εσωτερικό του ναού, την ώρα που λευκοί καπνοί έβγαιναν από τους χαρακτηριστικούς πολύχρωμους τρούλους του ιστορικού κτιρίου, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις ανέφεραν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και στη συνέχεια κατασβέστηκε πλήρως.


Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά ούτε αν έχουν προκληθεί ζημιές στο ιστορικό μνημείο.

Ο ναός του Αγίου Βασιλείου, που χτίστηκε τον 16ο αιώνα με εντολή του Ιβάν του Τρομερού και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρωσίας και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
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