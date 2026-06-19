Τραμπ: Το Ιράν ήταν απελπισμένο για συμφωνία, όχι εμείς, δεν θα πάρουν ούτε δεκάρα!

Σε δημοσιεύματα που θέλουν τηννα «σύρθηκε», ουσιαστικά, σε συμφωνία με τοκαι στον ίδιο τονπου χαρακτήρισε τον«απελπισμένο» να καταλήξει σε συμφωνία, επιχείρησε, ουσιαστικά, να απαντήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social.Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως το Ιράν ήταν απελπισμένο, επανέλαβε πως η χώρα είναι «» και τόνισε πως η Ουάσινγκτον θα περιμένει να δει πώς θα κυλήσει το διάστημα των 60 ημερών που αναφέρεται στο Μνημόνιο Κατανόησης για να καθορίσει τα επόμενα βήματά της. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για το περίφημο, πλέον, ταμείο τωνγια την ανασυγκρότηση του Ιράν, λέγοντας πως από την Ουάσινγκτον δεν θα λάβει «ούτε δεκάρα!».«Δεν συμφωνήσαμε από απελπισία, το Ιράν το έκανε. Είναι ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ! Θα περιμένουμε να περάσουν οι 60 ημέρες. Δεν θα πάρουν ούτε δεκάρα, ούτε δέκα σεντ!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.Σε ξεχωριστή του ανάρτηση, ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον των Δημοκρατικών βουλευτών, που υποστηρίζουν πως η Τεχεράνη βγήκε κερδισμένη από τη συμφωνία με τις ΗΠΑ και σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που βρισκόταν πριν από τον πόλεμο.«Ο πόλεμος έχει εξουθενώσει το Ιράν! Δεν διαθέτει πλέον Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό, αντιαεροπορικό εξοπλισμό, ραντάρ, ούτε σχεδόν τίποτα άλλο, και όμως οι «Dumocrats» λένε ότι το Ιράν είναι σε καλύτερη κατάσταση τώρα από ό,τι πριν από τέσσερις μήνες. Μπορείτε να φανταστείτε να τη γλιτώνουν με κάτι τέτοιο; Πόσο ηλίθιοι μπορούν να είναι μερικοί άνθρωποι;» ανέφερε χαρακτηριστικά.