Η επόμενη ημέρα στην ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ, τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης και οι βασικοί δελφίνοι
Η επόμενη ημέρα στην ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ, τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης και οι βασικοί δελφίνοι
Η Κριστίν Λαγκάρντ επιχείρησε να περιορίσει τα σενάρια πρόωρης παραίτησης από την ΕΚΤ, χωρίς ωστόσο να τα διαψεύσει πλήρως, την ώρα που οι διεκδικητές του «θρόνου» παίρνουν ήδη θέση μάχης - Ειλημμένη η απόφαση της Μαδρίτης να μπει δυναμικά στην κούρσα
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, επιχείρησε την Πέμπτη να βάλει τέλος στα σενάρια περί άμεσης αποχώρησής της από τη Φρανκφούρτη, αλλά δίχως ωστόσο να κλείσει οριστικά την πόρτα σε μια πρόωρη έξοδο πριν από τη λήξη της θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027. Με τον τρόπο αυτό, αντί να καταλαγιάσει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της ΕΚΤ και τους δελφίνους της προεδρίας, φούντωσε ακόμη περισσότερο τη σεναριολογία.
«Δεν πρόκειται να δείτε την πλάτη μου πριν από το 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εξαντλήσει την οκταετή θητεία της.
«Δεν μου αρέσει να εγκλωβίζομαι σε συγκεκριμένες περιστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να δεσμευτεί ότι θα παραμείνει μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας της.
Η θητεία της στο τιμόνι της ΕΚΤ λήγει επισήμως στις 31 Οκτωβρίου 2027. Ανέλαβε καθήκοντά την 1η Νοεμβρίου 2019 για μία μη ανανεώσιμη θητεία οκτώ ετών.
Επιπρόσθετα, η Κριστίν Λαγκάρντ χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική ναυτική μεταφορά για να εξηγήσει τη στάση της απέναντι στις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.
«Όταν υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα, ο καπετάνιος μένει στο πλοίο», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσο η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αβεβαιότητες, θεωρεί καθήκον της να παραμείνει στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας.
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«Δεν πρόκειται να δείτε την πλάτη μου πριν από το 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εξαντλήσει την οκταετή θητεία της.
«Δεν μου αρέσει να εγκλωβίζομαι σε συγκεκριμένες περιστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να δεσμευτεί ότι θα παραμείνει μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας της.
Η θητεία της στο τιμόνι της ΕΚΤ λήγει επισήμως στις 31 Οκτωβρίου 2027. Ανέλαβε καθήκοντά την 1η Νοεμβρίου 2019 για μία μη ανανεώσιμη θητεία οκτώ ετών.
Επιπρόσθετα, η Κριστίν Λαγκάρντ χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική ναυτική μεταφορά για να εξηγήσει τη στάση της απέναντι στις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.
«Όταν υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα, ο καπετάνιος μένει στο πλοίο», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσο η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αβεβαιότητες, θεωρεί καθήκον της να παραμείνει στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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