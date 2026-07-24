Η επόμενη ημέρα στην ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ, τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης και οι βασικοί δελφίνοι

Η Κριστίν Λαγκάρντ επιχείρησε να περιορίσει τα σενάρια πρόωρης παραίτησης από την ΕΚΤ, χωρίς ωστόσο να τα διαψεύσει πλήρως, την ώρα που οι διεκδικητές του «θρόνου» παίρνουν ήδη θέση μάχης - Ειλημμένη η απόφαση της Μαδρίτης να μπει δυναμικά στην κούρσα