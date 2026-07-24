Χρυσή αγορά για τις τράπεζες τα νέα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η δημιουργία των Ανοιχτών ΤΕΑ εγκαινιάζει μια νέα αγορά θεσμικής αποταμίευσης, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης του asset management και του wealth management στην Ελλάδα - Ποιες αλλαγές προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης