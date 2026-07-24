Χρυσή αγορά για τις τράπεζες τα νέα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Χρυσή αγορά για τις τράπεζες τα νέα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Η δημιουργία των Ανοιχτών ΤΕΑ εγκαινιάζει μια νέα αγορά θεσμικής αποταμίευσης, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης του asset management και του wealth management στην Ελλάδα - Ποιες αλλαγές προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Μια μεγάλη καινούρια δεξαμενή μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων θα αποτελέσουν για τις τράπεζες τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν σε δύο βάσεις. Οι τράπεζες βλέπουν στα νέα Επαγγελματικά Ταμεία τη μεγάλη αγορά της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης.
Η μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με πρωτοβουλία της Νίκης Κεραμέως για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) δημιουργεί μια εντελώς νέα αγορά μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων, στην οποία οι τράπεζες φιλοδοξούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το βασικό στοιχείο του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ενός μοντέλου που λειτουργεί ως «Ταμείο-ομπρέλα». Με μία μόνο άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα νέα αυτά Ταμεία θα μπορούν να εντάσσουν συνεχώς νέες επιχειρήσεις, επαγγελματικούς συλλόγους και ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται νέα εποπτική έγκριση για κάθε προσχώρηση.
Η αλλαγή αυτή αίρει το σημαντικότερο εμπόδιο που υπήρχε μέχρι σήμερα. Η ίδρυση ενός αυτόνομου ΤΕΑ απαιτούσε τη συμμετοχή τουλάχιστον 100 ασφαλισμένων, γεγονός που απέκλειε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Με το νέο πλαίσιο, ακόμη και μια μικρή επιχείρηση ή ένας επαγγελματικός σύλλογος θα μπορεί να συμμετέχει σε ένα οργανωμένο Ταμείο, προσφέροντας συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη στους εργαζομένους ή στα μέλη του, χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας δικού του φορέα.
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Η μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με πρωτοβουλία της Νίκης Κεραμέως για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) δημιουργεί μια εντελώς νέα αγορά μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων, στην οποία οι τράπεζες φιλοδοξούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το βασικό στοιχείο του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ενός μοντέλου που λειτουργεί ως «Ταμείο-ομπρέλα». Με μία μόνο άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα νέα αυτά Ταμεία θα μπορούν να εντάσσουν συνεχώς νέες επιχειρήσεις, επαγγελματικούς συλλόγους και ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται νέα εποπτική έγκριση για κάθε προσχώρηση.
Η αλλαγή αυτή αίρει το σημαντικότερο εμπόδιο που υπήρχε μέχρι σήμερα. Η ίδρυση ενός αυτόνομου ΤΕΑ απαιτούσε τη συμμετοχή τουλάχιστον 100 ασφαλισμένων, γεγονός που απέκλειε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Με το νέο πλαίσιο, ακόμη και μια μικρή επιχείρηση ή ένας επαγγελματικός σύλλογος θα μπορεί να συμμετέχει σε ένα οργανωμένο Ταμείο, προσφέροντας συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη στους εργαζομένους ή στα μέλη του, χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας δικού του φορέα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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