Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές και πώς θα φορολογηθεί

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ύψους 1.500 έως 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, κλείνει την Παρασκευή, 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους