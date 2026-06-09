Ανατινάχθηκε αυτοκίνητο σε γειτονιά στρατιωτικών έξω από τη Μόσχα, έπεσε φλεγόμενο πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ - Βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός ισχύος 300 έως 400 γραμμαρίων ισοδύναμου ΤΝΤ κάτω από το κάθισμα του 62χρονου οδηγού
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κάτω από το κάθισμα του οδηγού είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός ισχύος 300 έως 400 γραμμαρίων ισοδύναμου ΤΝΤ.
Μέχρι στιγμής οι ρωσικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του θύματος. Ωστόσο, σύμφωνα με κανάλι στο Telegram, πρόκειται για άνδρα 62 ετών, ο οποίος υπέστη «τραύμα από θραύσματα στο στήθος και την πλάτη».
A car was blown up in Balashikha near Moscow.— Churchill MGᵀᴹ 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 (@ChurchillFella) June 9, 2026
A driver didn't survive.
This place is popular among military personnel. pic.twitter.com/Xk5DevaSO7
Η συνοικία που καταγράφηκε το περιστατικό, έχει κατασκευαστεί ως οικιστική περιοχή για στρατιωτικούς. Οι πρώτες πολυκατοικίες, που παραδόθηκαν την περίοδο 2011-2013, διατέθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε απόστρατους στρατιωτικούς, βετεράνους πολέμου, οικογένειες πιλότων, κοσμοναυτών και πληρωμάτων υποβρυχίων από διάφορες περιοχές της χώρας.
Παράλληλα, βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε λογαριασμούς του Telegram κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης του οχήματος, ενός BMW X3 στη Μπαλασίχα.
A car exploded in the Moscow suburb of Balashikha. According to reports, the driver was killed in the blast. The circumstances of the incident and the identity of the victim remain unknown. pic.twitter.com/s4xxttMw1m— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 9, 2026
Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική δικογραφία για την υπόθεση και διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.
🇷🇺 Regarding the terrorist attack in Balashikha— Levan Gudadze (@GudadzeLevan) June 9, 2026
According to media reports, an IED was planted behind the driver. The 62-year-old victim suffered a shrapnel wound to the chest from the back.
The explosive device detonated a few seconds after the car started moving from the… https://t.co/frvkeztBDR pic.twitter.com/zwytEyc5Du
Ο Μοσκάλικ είχε συμμετάσχει το 2015 στις διαπραγματεύσεις του λεγόμενου «Σχήματος της Νορμανδίας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Μετά τη δολοφονία του, η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας άσκησε ποινική δίωξη για τρομοκρατική ενέργεια. Στις 27 Απριλίου, δικαστήριο της Μόσχας προφυλάκισε τον 42χρονο Ίγκνατ Κούζιν, ο οποίος, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, διέθετε άδεια παραμονής στην Ουκρανία. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.
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