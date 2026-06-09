Ανατινάχθηκε αυτοκίνητο σε γειτονιά στρατιωτικών έξω από τη Μόσχα, έπεσε φλεγόμενο πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ - Βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης