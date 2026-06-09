Η Ινδία ολοκλήρωσε τη διάνοιξη στρατηγικής σημασίας σήραγγας κάτω από τα Ιμαλάια κοντά στα σύνορα με την Κίνα

Θα συνδέει την περιοχή του Κασμίρ με αυτή του Λαντάκ, στα σύνορα με την Κίνα - Έχει μήκος άνω των 13 χιλιομέτρων και εκτιμώμενο κόστος 712 εκατ. δολαρίων - Προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το 2028