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Η Ινδία ολοκλήρωσε τη διάνοιξη στρατηγικής σημασίας σήραγγας κάτω από τα Ιμαλάια κοντά στα σύνορα με την Κίνα
Η Ινδία ολοκλήρωσε τη διάνοιξη στρατηγικής σημασίας σήραγγας κάτω από τα Ιμαλάια κοντά στα σύνορα με την Κίνα
Θα συνδέει την περιοχή του Κασμίρ με αυτή του Λαντάκ, στα σύνορα με την Κίνα - Έχει μήκος άνω των 13 χιλιομέτρων και εκτιμώμενο κόστος 712 εκατ. δολαρίων - Προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το 2028
Η Ινδία ολοκλήρωσε σήμερα επισήμως τη διάνοιξη στρατηγικής σημασίας οδικής σήραγγας κάτω από τα Ιμαλάια που θα συνδέει τη διαφιλονικούμενη περιοχή του Κασμίρ με αυτή του Λαντάκ, στα σύνορα με την Κίνα.
Σε υψόμετρο περίπου 3.500 μέτρων, με μήκος άνω των 13 χιλιομέτρων και εκτιμώμενο κόστος 712 εκατ. δολαρίων, η σήραγγα Ζοτζίλα θα καταστήσει δυνατή την κίνηση οχημάτων μεταξύ των δύο περιοχών στη διάρκεια του χειμώνα, όταν η υφιστάμενη δίοδος κλείνει λόγω του χιονιού.
Περισσότεροι από 3.000 εργάτες συμμετείχαν στην κατασκευή της σήραγγας, της μεγαλύτερης που έχει ποτέ ανοιχθεί στην Ινδία και προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το 2028.
«Δεν είναι απλά μια σήραγγα, αλλά μιας ζωτικής σημασίας σύνδεση», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οδικών Δικτύων Νιτίν Γκαντκάρι στη διάρκεια εκδήλωσης.
Τα 3.500 χιλιόμετρα αμφισβητούμενων συνόρων που χωρίζουν την Ινδία και την Κίνα γίνονται συχνά σημείο έντασης μεταξύ των δύο πολυπληθέστερων χωρών του πλανήτη, που μάχονται για την άσκηση επιρροής στην Ασία.
Το 2020, ένα βίαιο στρατιωτικό περιστατικό έφερε εκεί τις δύο χώρες αντιμέτωπες, προκαλώντας τον θάνατο 20 Ινδών στρατιωτών και 4 Κινέζων στρατιωτών.
Η κατά πλειονότητα μουσουλμανική περιοχή του Κασμίρ βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, από τότε που μοιράστηκε μεταξύ των δύο χωρών κατά την ανεξαρτησία τους το 1947.
Μόλις συνδεθεί με το σιδηροδρομικό δίκτυο 272 χιλιομέτρων που εγκαινιάστηκε πέρυσι, η σήραγγα Ζοτζίλα θα επιτρέψει στον ινδικό στρατό, του οποίου 500.000 στρατιώτες είναι ανεπτυγμένοι στο Κασμίρ, να μεταφέρει ενισχύσεις προς την περιοχή του Λαντάκ, στα σύνορα με την Κίνα.
Σε υψόμετρο περίπου 3.500 μέτρων, με μήκος άνω των 13 χιλιομέτρων και εκτιμώμενο κόστος 712 εκατ. δολαρίων, η σήραγγα Ζοτζίλα θα καταστήσει δυνατή την κίνηση οχημάτων μεταξύ των δύο περιοχών στη διάρκεια του χειμώνα, όταν η υφιστάμενη δίοδος κλείνει λόγω του χιονιού.
Περισσότεροι από 3.000 εργάτες συμμετείχαν στην κατασκευή της σήραγγας, της μεγαλύτερης που έχει ποτέ ανοιχθεί στην Ινδία και προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το 2028.
«Δεν είναι απλά μια σήραγγα, αλλά μιας ζωτικής σημασίας σύνδεση», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οδικών Δικτύων Νιτίν Γκαντκάρι στη διάρκεια εκδήλωσης.
हिमालय की दुर्गम उँचाईयों में आकार ले रही भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण अवसंरचना : जोज़िला टनल!— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 8, 2026
मुख्य 'सुरंग ब्रेकथ्रू' समारोह : 9 जून 2026#ZojilaTunnel #AllWeatherRoad #TunnelBreakthrough #PragatiKaHighway #GatiShakti #BuildingTheNation pic.twitter.com/QurXHRD7mu
Τα 3.500 χιλιόμετρα αμφισβητούμενων συνόρων που χωρίζουν την Ινδία και την Κίνα γίνονται συχνά σημείο έντασης μεταξύ των δύο πολυπληθέστερων χωρών του πλανήτη, που μάχονται για την άσκηση επιρροής στην Ασία.
Το 2020, ένα βίαιο στρατιωτικό περιστατικό έφερε εκεί τις δύο χώρες αντιμέτωπες, προκαλώντας τον θάνατο 20 Ινδών στρατιωτών και 4 Κινέζων στρατιωτών.
Η κατά πλειονότητα μουσουλμανική περιοχή του Κασμίρ βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, από τότε που μοιράστηκε μεταξύ των δύο χωρών κατά την ανεξαρτησία τους το 1947.
Μόλις συνδεθεί με το σιδηροδρομικό δίκτυο 272 χιλιομέτρων που εγκαινιάστηκε πέρυσι, η σήραγγα Ζοτζίλα θα επιτρέψει στον ινδικό στρατό, του οποίου 500.000 στρατιώτες είναι ανεπτυγμένοι στο Κασμίρ, να μεταφέρει ενισχύσεις προς την περιοχή του Λαντάκ, στα σύνορα με την Κίνα.
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