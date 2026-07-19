Τουλάχιστον έξι νεκροί και 21 τραυματίες από σεισμούς 5,1 και 3,7 Ρίχτερ στο Περού
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Περού Σεισμοί Νεκροί Τραυματίες

Τουλάχιστον έξι νεκροί και 21 τραυματίες από σεισμούς 5,1 και 3,7 Ρίχτερ στο Περού

Περίπου 48 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 18 υπέστησαν ζημιές

Τουλάχιστον έξι νεκροί και 21 τραυματίες από σεισμούς 5,1 και 3,7 Ρίχτερ στο Περού
Τουλάχιστον έξι νεκροί και 21 τραυματίες μετά από δύο σεισμούς 5,1 και 3,7 Ρίχτερ που σημειώθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου  (18/7) επαρχία Τσουπάκα, μια ορεινή περιοχή του Περού, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Οι σεισμοί έγιναν περίπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Παρού. Ο πρώτος προερχόταν από εστιακό βάθος 24 χιλιομέτρων και ο δεύτερος από 18 χλμ. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας, Λουίς Βάσκες, περίπου 48 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 18 υπέστησαν ζημιές. Έχουν μοιραστεί σκηνές σε περίπου 300 πληγέντες. Τα σπίτια στις κοινότητες της Τσουπάκα είναι τα περισσότερες πρόχειρες κατασκευές χτισμένες από πέτρα.

Ο Βάσκες είπε ότι πυροσβέστες και άλλοι διασώστες έφτασαν στην περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής για να απομακρύνουν τα χαλάσματα καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στα συντρίμμια.

Το Περού βρίσκεται πάνω στον αποκαλούμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια ζώνη που ευθύνεται για σχεδόν το 85% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας.

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