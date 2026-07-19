Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Συνάντηση Ρούμπιο - Αούν στην Ουάσιγκτον πριν το τετ α τετ του προέδρου του Λιβάνου με τον Τραμπ
Συνάντηση Ρούμπιο - Αούν στην Ουάσιγκτον πριν το τετ α τετ του προέδρου του Λιβάνου με τον Τραμπ
Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι αρχές του Λιβάνου διαπραγματεύονται με το Ισραήλ την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τις ζώνες που κατέλαβε στον νότιο Λίβανο
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος βρίσκεται από χθες Σάββατο στις ΗΠΑ.
Η επίσκεψη, κατά την οποία ο Αούν θα έχει συνομιλίες και με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Λιβανέζος πρόεδρος στις ΗΠΑ μετά από εκείνη του Μισέλ Σλιμάν το 2009, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Μπαράκ Ομπάμα.
Ο Ρούμπιο δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση στο Twitter. «Σήμερα συναντήθηκα με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Αούν. Εξέφρασα την εκτίμησή μου για το θάρρος του και το έργο της κυβέρνησής του με στόχο την ανάκτηση του ελέγχου της χώρας τους και την πρόοδο προς την ειρήνη. Συζητήσαμε την εφαρμογή του Τριμερούς Πλαισίου. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στη στήριξη αυτής της προσπάθειας, καθώς και των προσπαθειών του Λιβάνου να εξασφαλίσει ασφάλεια, ειρήνη και ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό του Λιβάνου», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.
Εκτός από την «αμερικανολιβανέζικη σύνοδο κορυφής» που θα γίνει στον Λευκό Οίκο, ο Ζοζέφ Αούν θα μιλήσει και με πολλούς άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους για την κατάσταση στον Λίβανο και θα συζητήσει μέτρα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ανέφερε χθες η λιβανέζικη προεδρία στην ανακοίνωσή της.
Η συνάντηση με τον Τραμπ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη.
Η επίσκεψη, κατά την οποία ο Αούν θα έχει συνομιλίες και με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Λιβανέζος πρόεδρος στις ΗΠΑ μετά από εκείνη του Μισέλ Σλιμάν το 2009, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Μπαράκ Ομπάμα.
Ο Ρούμπιο δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση στο Twitter. «Σήμερα συναντήθηκα με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Αούν. Εξέφρασα την εκτίμησή μου για το θάρρος του και το έργο της κυβέρνησής του με στόχο την ανάκτηση του ελέγχου της χώρας τους και την πρόοδο προς την ειρήνη. Συζητήσαμε την εφαρμογή του Τριμερούς Πλαισίου. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στη στήριξη αυτής της προσπάθειας, καθώς και των προσπαθειών του Λιβάνου να εξασφαλίσει ασφάλεια, ειρήνη και ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό του Λιβάνου», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.
Την περίοδο αυτή οι αρχές του Λιβάνου διαπραγματεύονται με το Ισραήλ την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τις ζώνες που κατέλαβε στον νότιο Λίβανο μετά την έναρξη του δευτέρου πολέμου με τη Χεζμπολάχ.
Met with Lebanese President Aoun today. I commended his courage and his government’s work to reclaim their country and advance towards peace. We discussed implementing the Trilateral Framework. The United States remains committed to supporting this effort and Lebanon’s efforts to… pic.twitter.com/mnt7MgGts5— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 19, 2026
Εκτός από την «αμερικανολιβανέζικη σύνοδο κορυφής» που θα γίνει στον Λευκό Οίκο, ο Ζοζέφ Αούν θα μιλήσει και με πολλούς άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους για την κατάσταση στον Λίβανο και θα συζητήσει μέτρα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ανέφερε χθες η λιβανέζικη προεδρία στην ανακοίνωσή της.
Η συνάντηση με τον Τραμπ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη.
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