Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από βύθιση φεριμπότ ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι
ΚΟΣΜΟΣ
Γουιάνα Βύθιση πλοίου Φέρι μποτ Αγνοούμενοι Διάσωση

Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από βύθιση φεριμπότ ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά

Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από βύθιση φεριμπότ ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι
Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός φέρι μπότ, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι, 116 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος, στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, στη Νότια Αμερική, αργά το βράδυ του Σαββάτου (18/7). Σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το φεριμπότ βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς δήλωσε σήμερα ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να κριθεί ότι καταβλήθηκαν όλες οι δυνατές προσπάθειες. Ο υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Αεροπορίας, Ντεοντάτ Ιντάρ, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Φωτογραφία: Department of Public Information, Guyana

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