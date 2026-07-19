Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από βύθιση φεριμπότ ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι
Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από βύθιση φεριμπότ ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι
Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά
Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός φέρι μπότ, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι, 116 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος, στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, στη Νότια Αμερική, αργά το βράδυ του Σαββάτου (18/7). Σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά.
Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το φεριμπότ βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει.
Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το φεριμπότ βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει.
Ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς δήλωσε σήμερα ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να κριθεί ότι καταβλήθηκαν όλες οι δυνατές προσπάθειες. Ο υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Αεροπορίας, Ντεοντάτ Ιντάρ, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.
NEWS Source Update: 67 of the 133 passengers and crew who were on board the MV Barima when it capsized late last night have now been rescued.— News Source Guyana (@newssourcegy) July 19, 2026
Search and Rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ejKMZURKfe
Φωτογραφία: Department of Public Information, Guyana
🚨 Al menos 53 personas fueron rescatadas tras el vuelco del ferri MV Barima frente a las costas de #Guyana. El primer ministro Mark Phillips confirmó la cifra. Zarpó el sábado con 116 pasajeros rumbo a Port Kaituma, frontera con #Venezuela. Continúa la búsqueda. #19Jul pic.twitter.com/qtBzAgOIxG— teleSUR TV (@teleSURtv) July 19, 2026
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