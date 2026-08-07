Του είχαν κλέψει τον παπαγάλο το 2017 και τον ξαναβρήκε 9 χρόνια μετά, η απίστευτη ιστορία του Μπάρνεϊ

Ο αφρικανικός γκρι παπαγάλος είχε αφαιρεθεί από το σπίτι της οικογένειας του Ρόμπερτ Μόρτιμερ στο Γιόρκσαϊρ μετά από διάρρηξη και βρέθηκε σχεδόν 10 χρόνια μετά να περιφέρεται σε πάρκινγκ εμπορικού καταστήματος





Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ρόμπερτ Μόρτιμερ είχε χάσει κάθε ελπίδα ότι θα ξανάβλεπε τον Μπάρνεϊ, έναν αφρικανικό γκρίζο παπαγάλο, μετά τη διάρρηξη του σπιτιού του στο Μπράντφορντ του Δυτικού Γιορκσάιρ τον Αύγουστο του 2017.







Οι ημέρες, όμως, έγιναν εβδομάδες και στη συνέχεια μήνες, χωρίς κανένα ίχνος του παπαγάλου. Τελικά, ο Μόρτιμερ αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι πιθανότατα δεν θα τον έβλεπε ποτέ ξανά.



Το τηλεφώνημα που δεν περίμενε ποτέ Εννέα χρόνια αργότερα, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα ανέτρεψε τα πάντα.







«Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Είχα εδώ και πολύ καιρό πιστέψει ότι ήταν νεκρός», πρόσθεσε.



Ο Μπάρνεϊ, σήμερα 19 ετών, είχε εντοπιστεί στις 30 Ιουλίου να περιφέρεται στο πάρκινγκ ενός Ikea στο Άστον-άντερ-Λάιν, στο Μάντσεστερ.



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Ο Μόρτιμερ είχε επίσης μετακομίσει από το σπίτι όπου είχε γίνει η διάρρηξη, γεγονός που έκανε ακόμη δυσκολότερο τον εντοπισμό του.



Η τραγική διάρρηξη του 2017 Η κλοπή του Μπάρνεϊ δεν ήταν η μοναδική απώλεια που είχε υποστεί τότε η οικογένεια. Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, το τσιουάουα της οικογένειας, η Πάρις, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ένας από τους διαρρήκτες το κλώτσησε.



Οι δράστες είχαν αρπάξει, εκτός από τον παπαγάλο, έναν φορητό υπολογιστή και εξοπλισμό κηπουρικής. Η αξία του Μπάρνεϊ υπολογιζόταν τότε περίπου στις 1.000 λίρες.



Μια απίστευτη επανένωση, σχεδόν μία δεκαετία μετά την εξαφάνισή του, έζησε ένας 56χρονος στη Βρετανία , όταν έμαθε ότι ο αγαπημένος του παπαγάλος , ο οποίος είχε κλαπεί από το σπίτι του το 2017, βρέθηκε ζωντανός και υγιής σε πάρκινγκ καταστήματος μεγάλης αλυσίδας, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά.Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ρόμπερτ Μόρτιμερ είχε χάσει κάθε ελπίδα ότι θα ξανάβλεπε τον Μπάρνεϊ, έναν αφρικανικό γκρίζο παπαγάλο, μετά τη διάρρηξη του σπιτιού του στο Μπράντφορντ του Δυτικού Γιορκσάιρ τον Αύγουστο του 2017.Τότε, ο πατέρας πέντε παιδιών είχε κάνει ό,τι μπορούσε για να εντοπίσει το ιδιαίτερα ομιλητικό κατοικίδιό του. Είχε γεμίσει τη γειτονιά με αφίσες, ζητώντας πληροφορίες από οποιονδήποτε μπορεί να είχε δει τον Μπάρνεϊ, ενώ είχε προσφέρει αμοιβή 500 λιρών για την ασφαλή επιστροφή του.Οι ημέρες, όμως, έγιναν εβδομάδες και στη συνέχεια μήνες, χωρίς κανένα ίχνος του παπαγάλου. Τελικά, ο Μόρτιμερ αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι πιθανότατα δεν θα τον έβλεπε ποτέ ξανά.Εννέα χρόνια αργότερα, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα ανέτρεψε τα πάντα.«Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Βρέθηκε ο παπαγάλος σου”. Της απάντησα: “Δεν μπορεί να βρέθηκε, έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια”», περιέγραψε ο 56χρονος.«Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Είχα εδώ και πολύ καιρό πιστέψει ότι ήταν νεκρός», πρόσθεσε.Ο Μπάρνεϊ, σήμερα 19 ετών, είχε εντοπιστεί στις 30 Ιουλίου να περιφέρεται στο πάρκινγκ ενός Ikea στο Άστον-άντερ-Λάιν, στο Μάντσεστερ.Ο παπαγάλος μεταφέρθηκε αρχικά σε κτηνιατρείο. Χάρη στο μικροτσίπ του, διαπιστώθηκε ότι ονομαζόταν Μπάρνεϊ και ότι προερχόταν από το Μπράντφορντ. Ωστόσο, το τηλέφωνο που ήταν καταχωρισμένο στα στοιχεία του δεν λειτουργούσε πλέον, καθώς ο ιδιοκτήτης του είχε αλλάξει αριθμό μέσα στα εννέα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει.Ο Μόρτιμερ είχε επίσης μετακομίσει από το σπίτι όπου είχε γίνει η διάρρηξη, γεγονός που έκανε ακόμη δυσκολότερο τον εντοπισμό του.Η κλοπή του Μπάρνεϊ δεν ήταν η μοναδική απώλεια που είχε υποστεί τότε η οικογένεια. Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, το τσιουάουα της οικογένειας, η Πάρις, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ένας από τους διαρρήκτες το κλώτσησε.Οι δράστες είχαν αρπάξει, εκτός από τον παπαγάλο, έναν φορητό υπολογιστή και εξοπλισμό κηπουρικής. Η αξία του Μπάρνεϊ υπολογιζόταν τότε περίπου στις 1.000 λίρες.

Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ εκτιμούσε ότι οι διαρρήκτες ενδέχεται να είχαν βάλει τον παπαγάλο μέσα σε σάκο. Οι έρευνες, ωστόσο, δεν οδήγησαν πουθενά και δύο ύποπτοι που είχαν εξεταστεί αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.



Η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για χρόνια.



Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο έλυσε το μυστήριο Μετά τον εντοπισμό του Μπάρνεϊ στο πάρκινγκ, ο παπαγάλος κατέληξε στο κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων Hillary Harry and Friends Wildlife Rescue, στο Ντίγκλ, κοντά στο Όλνταμ.



Η ιδιοκτήτρια του κέντρου, Τζέμα Ντάμπιλ, ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί τους υποστηρίζοντας ότι ο παπαγάλος τούς ανήκε, χωρίς όμως να μπορούν να το αποδείξουν.



«Το μόνο που γνωρίζαμε από το μικροτσίπ ήταν ότι τον έλεγαν Μπάρνεϊ και ότι προερχόταν από το Μπράντφορντ», είπε.



Η ίδια αποφάσισε να ψάξει στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις λέξεις «Barney» και «Bradford». Έτσι εντόπισε ένα παλιό δημοσίευμα για την κλοπή ενός παπαγάλου το 2017.



Μέσω μιας αστυνομικού που γνώριζε στην περιοχή κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον Μόρτιμερ.



«Τον πήρε τηλέφωνο ενώ ήμουν ακόμη στη γραμμή. Ήταν πραγματικά συγκινημένος», περιέγραψε η Ντάμπιλ.



Επέστρεψε στο παλιό του κλουβί Υπήρχε, μάλιστα, ακόμη ένα κομμάτι του παρελθόντος που περίμενε τον Μπάρνεϊ. Ο Μόρτιμερ δεν είχε καταφέρει ποτέ να πετάξει το παλιό κλουβί του παπαγάλου του.



Το είχε κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, σε περίπτωση που συνέβαινε κάποτε ένα θαύμα. Παράλληλα, δεν είχε αγοράσει άλλον παπαγάλο, καθώς, όπως λέει, κανένα άλλο πτηνό δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Μπάρνεϊ.



Αφού παρέλαβε το παλιό κλουβί από συγγενικό του πρόσωπο, ταξίδεψε μέχρι το κέντρο περίθαλψης και πήρε ξανά τον παπαγάλο του στην αγκαλιά του.



Ο 19χρονος πλέον Μπάρνεϊ προσαρμόζεται στο νέο σπίτι του ιδιοκτήτη του στο Σκόουλς, κοντά στο Κλεκχίτον, και αρχίζει ήδη να αποκαλύπτει ξανά τον σκανταλιάρικο χαρακτήρα του.



«Έχει ήδη αρχίσει να λέει “Hello” και “Morning”», είπε ο Μόρτιμερ.



«Εννέα χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα για ένα πουλί, αλλά νομίζω ότι αρχίζει να με αναγνωρίζει», πρόσθεσε.



«Κανένα άλλο πουλί δεν θα ήταν ο Μπάρνεϊ» Ο Μπάρνεϊ ήταν πάντα εξαιρετικός μίμος. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, συνήθιζε μάλιστα να αντιγράφει μόνο τη δική του φωνή και όχι εκείνες των υπόλοιπων μελών της οικογένειας.



Μία από τις αγαπημένες του φάρσες ήταν να μιμείται τον ήχο του τηλεφώνου. Όταν η σύζυγος του Μόρτιμερ πήγαινε να απαντήσει, ο παπαγάλος άρχιζε να... γελάει μαζί της.



«Είναι υπέροχο που τον έχω ξανά κοντά μου. Ακόμη προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι επιτέλους έχω πίσω τον Μπάρνεϊ μου», είπε ο 56χρονος.



Όπως εξήγησε, η σύζυγός του, Λίζα, του είχε αγοράσει τον Μπάρνεϊ επειδή γνώριζε πόσο πολύ τον γοήτευαν οι παπαγάλοι και η εντυπωσιακή ικανότητά τους να μιμούνται ήχους και ανθρώπινες φωνές.



Μετά την κλοπή, φίλοι και συγγενείς τού πρότειναν πολλές φορές να αγοράσει άλλον.



Εκείνος αρνήθηκε.



«Κανένα άλλο πουλί δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ίδιο με τον Μπάρνεϊ μου», είπε. «Μπορείς να αντικαταστήσεις τις ηλεκτρικές συσκευές, αλλά δεν μπορείς να αντικαταστήσεις ένα κατοικίδιο».



Οι αφρικανικοί γκρίζοι παπαγάλοι συγκαταλέγονται στα δημοφιλέστερα είδη παπαγάλων ως κατοικίδια, είναι γνωστοί για την εξαιρετική ικανότητά τους στη μίμηση και μπορούν να ζήσουν περισσότερα από 40 χρόνια σε αιχμαλωσία. Παράλληλα, δημιουργούν ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους που τους φροντίζουν.