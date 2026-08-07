Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης που του απαγορεύει να κατασκευάσει αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο
Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης που του απαγορεύει να κατασκευάσει αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο
Ο στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες θεωρούν φρικτή την απόφαση, υποστηρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο, αφού Εφετείο της Ουάσιγκτον του απαγόρευσε να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.
Χαρακτηρίζοντας «πολιτική» την απόφαση, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του ότι «θα προσφύγει αμέσως στο Ανώτατο Δικαστήριο».
«Αυτή η άδικη απόφαση πρέπει να ανατραπεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στο σύνολό της. Ο στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες θεωρούν φρικτή την απόφαση (σ.σ. του ομοσπονδιακού Εφετείου), υποκινούμενη από πολιτικούς λόγους και παράνομη», έγραψε στο Truth Social.
Νωρίτερα, το ομοσπονδιακό εφετείο έκρινε ότι ο Ντόναλντ προχωρά παράνομα στην κατασκευή της νέας μεγάλης αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.
Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 2-1 από το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια, το οποίο δικαίωσε τον μεγαλύτερο οργανισμό ιστορικής διατήρησης της χώρας που είχε προσφύγει κατά του έργου.
Στην απόφασή του, το δικαστήριο υπογράμμισε ότι κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ αποτελεί «προσωρινό ένοικο και όχι ιδιοκτήτη» του Λευκού Οίκου και της προεδρικής κατοικίας.
«Κάθε πρόεδρος είναι προσωρινός ένοικος, όχι ιδιοκτήτης, του Λευκού Οίκου και της προεδρικής κατοικίας. Ο πρόεδρος δεν διαθέτει -ούτε ισχυρίζεται ότι διαθέτει- συνταγματικά κατοχυρωμένη εξουσία επί της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, η οποία έχει σχεδιαστεί και συντηρείται για τη χρήση όλων των προέδρων, σημερινών και μελλοντικών, καθώς και για τον αμερικανικό λαό», αναφέρεται χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το CNN.
Σύμφωνα με την απόφαση, το National Trust for Historic Preservation παρουσίασε πειστικά στοιχεία ότι το Κογκρέσο δεν έχει εκχωρήσει στην εκτελεστική εξουσία ανεξέλεγκτη δυνατότητα να «επανασχεδιάζει, να αναδιαμορφώνει και να ανακατασκευάζει δραστικά τον Λευκό Οίκο – το Σπίτι του Λαού – ώστε να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες ενός συγκεκριμένου προέδρου».
Η απόφαση δεν θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Το εφετείο αποφάσισε να αναστείλει την ισχύ της για δύο εβδομάδες, δίνοντας στον Τραμπ το χρονικό περιθώριο να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.
Χαρακτηρίζοντας «πολιτική» την απόφαση, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του ότι «θα προσφύγει αμέσως στο Ανώτατο Δικαστήριο».
«Αυτή η άδικη απόφαση πρέπει να ανατραπεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στο σύνολό της. Ο στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες θεωρούν φρικτή την απόφαση (σ.σ. του ομοσπονδιακού Εφετείου), υποκινούμενη από πολιτικούς λόγους και παράνομη», έγραψε στο Truth Social.
Νωρίτερα, το ομοσπονδιακό εφετείο έκρινε ότι ο Ντόναλντ προχωρά παράνομα στην κατασκευή της νέας μεγάλης αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.
Παράνομη η αίθουσα χορού
Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 2-1 από το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια, το οποίο δικαίωσε τον μεγαλύτερο οργανισμό ιστορικής διατήρησης της χώρας που είχε προσφύγει κατά του έργου.
Στην απόφασή του, το δικαστήριο υπογράμμισε ότι κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ αποτελεί «προσωρινό ένοικο και όχι ιδιοκτήτη» του Λευκού Οίκου και της προεδρικής κατοικίας.
«Κάθε πρόεδρος είναι προσωρινός ένοικος, όχι ιδιοκτήτης, του Λευκού Οίκου και της προεδρικής κατοικίας. Ο πρόεδρος δεν διαθέτει -ούτε ισχυρίζεται ότι διαθέτει- συνταγματικά κατοχυρωμένη εξουσία επί της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, η οποία έχει σχεδιαστεί και συντηρείται για τη χρήση όλων των προέδρων, σημερινών και μελλοντικών, καθώς και για τον αμερικανικό λαό», αναφέρεται χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το CNN.
Σύμφωνα με την απόφαση, το National Trust for Historic Preservation παρουσίασε πειστικά στοιχεία ότι το Κογκρέσο δεν έχει εκχωρήσει στην εκτελεστική εξουσία ανεξέλεγκτη δυνατότητα να «επανασχεδιάζει, να αναδιαμορφώνει και να ανακατασκευάζει δραστικά τον Λευκό Οίκο – το Σπίτι του Λαού – ώστε να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες ενός συγκεκριμένου προέδρου».
Η απόφαση δεν θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Το εφετείο αποφάσισε να αναστείλει την ισχύ της για δύο εβδομάδες, δίνοντας στον Τραμπ το χρονικό περιθώριο να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.
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