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«Προδίδει τη Γαλλία», λέει ο Μασκ για πολιτικό που ζήτησε να «κλείνει» το X σε προεκλογικές περιόδους για να μην επηρεάζει τους ψηφοφόρους
«Προδίδει τη Γαλλία», λέει ο Μασκ για πολιτικό που ζήτησε να «κλείνει» το X σε προεκλογικές περιόδους για να μην επηρεάζει τους ψηφοφόρους
Η Γαλλία δεν χρειάζεται μαθήματα πατριωτισμού, η δημοκρατία δεν είναι προς πώληση, απάντησε στον τρισεκατομμυριούχο η Μαρίν Τοντελιέ των Πρασίνων
Ο Έλον Μασκ επιτέθηκε στην υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας Μαρίν Τοντελιέ, την ηγέτιδα του κόμματος των Πρασίνων, η οποία δήλωσε ότι οι γαλλικές Αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν τη λειτουργία της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών, σε περίπτωση ξένης παρέμβασης.
«Απαιτώ να κλείσει [η Τοντελιέ] για προδοσία κατά της Γαλλίας!», έγραψε ο Μασκ στο X, προκαλώντας έντονη αντίδραση από την Τοντελιέ.
«Η Γαλλία δεν χρειάζεται μαθήματα πατριωτισμού από έναν ξένο δισεκατομμυριούχο που νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να σιωπήσουν. Η δημοκρατία δεν είναι προς πώληση. Ούτε καν στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου», απάντησε.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι «προτιμώ να με κατηγορήσουν ότι υπερασπίζομαι τη δημοκρατία παρά ότι προσπαθώ να την αγοράσω».
Ο Μασκ παρεμβαίνει τακτικά στην ευρωπαϊκή πολιτική και υποστηρίζει υποψηφίους και κόμματα της ακροδεξιάς. Η Γαλλία δεν είναι εξαίρεση σε αυτό, σημειώνει το Politico.
Τον Ιούλιο, ο Μασκ δήλωσε ότι η υποψήφια της ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λε Πεν, ήταν «η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας», αλλά το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, έσπευσε να υποβαθμίσει την υποστήριξή του, προκειμένου να αποφύγει να συνδεθεί με τον αμφιλεγόμενο ιδιοκτήτη της Tesla και της SpaceX.
Ο υποψήφιος πρόεδρος της άκρας Αριστεράς, Ζαν-Λυκ Μελένσον, καταδίκασε και αυτός τις επιθέσεις του Μασκ εναντίον της Τοντελιέ, ενώ κατηγόρησε τη γαλλική κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για την καταπολέμηση της ξένης παρέμβασης.
Προ ημερών ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειές της για τον εντοπισμό και την τιμωρία ξένων παρεμβάσεων στις επικείμενες εκλογές του 2027. Οι υποψήφιοι για την προεδρία Γκαμπριέλ Αταλ και Εντουάρ Φιλίπ, καθώς και ο πιθανός υποψήφιος Ραφαέλ Γκλουκσμάν, δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύματα ρωσικών εκστρατειών παραπληροφόρησης.
«Απαιτώ να κλείσει [η Τοντελιέ] για προδοσία κατά της Γαλλίας!», έγραψε ο Μασκ στο X, προκαλώντας έντονη αντίδραση από την Τοντελιέ.
I demand that she be shut down for treason against France!— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2026
Πρόσθεσε μάλιστα ότι «προτιμώ να με κατηγορήσουν ότι υπερασπίζομαι τη δημοκρατία παρά ότι προσπαθώ να την αγοράσω».
Dear @elonmusk ,— Marine Tondelier (@marinetondelier) August 6, 2026
I’m the French candidate to the French presidency you want to « shut down for treason against France » (what does that even mean …).
France does not need lessons in patriotism from a foreign billionaire who thinks he gets to decide which European political… https://t.co/UhRp260v0q
Τον Ιούλιο, ο Μασκ δήλωσε ότι η υποψήφια της ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λε Πεν, ήταν «η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας», αλλά το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, έσπευσε να υποβαθμίσει την υποστήριξή του, προκειμένου να αποφύγει να συνδεθεί με τον αμφιλεγόμενο ιδιοκτήτη της Tesla και της SpaceX.
Ο υποψήφιος πρόεδρος της άκρας Αριστεράς, Ζαν-Λυκ Μελένσον, καταδίκασε και αυτός τις επιθέσεις του Μασκ εναντίον της Τοντελιέ, ενώ κατηγόρησε τη γαλλική κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για την καταπολέμηση της ξένης παρέμβασης.
Προ ημερών ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειές της για τον εντοπισμό και την τιμωρία ξένων παρεμβάσεων στις επικείμενες εκλογές του 2027. Οι υποψήφιοι για την προεδρία Γκαμπριέλ Αταλ και Εντουάρ Φιλίπ, καθώς και ο πιθανός υποψήφιος Ραφαέλ Γκλουκσμάν, δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύματα ρωσικών εκστρατειών παραπληροφόρησης.
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