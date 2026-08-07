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Από την άγρια φύση στις επικίνδυνες πόλεις: Πώς αλλάζουν για να επιβιώσουν τα ζώα που μεταναστεύουν δίπλα στον άνθρωπο
Από την άγρια φύση στις επικίνδυνες πόλεις: Πώς αλλάζουν για να επιβιώσουν τα ζώα που μεταναστεύουν δίπλα στον άνθρωπο
Τα ζώα δεν προσαρμόζονται απλά στις αστικές περιοχές, αλλά εξελίσσονται για να επιβιώσουν
Οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη που βάζουν σε κίνηση την εξέλιξη των ειδών.
Για να επιβιώσουν στις πόλεις που δημιουργήσαμε, ζώα από τις αλεπούδες που ζουν στις πόλεις έως τις σαύρες που σκαρφαλώνουν σε γυάλινες επιφάνειες δείχνουν και αυτά εντυπωσιακές δυνατότητες προσαρμογής, τονίζει αφιέρωμα του BBC.
Οι πόλεις έχουν εξελιχθεί στο νεότερο οικοσύστημα του πλανήτη και πολλά από τα ζώα που ζουν σε αυτές αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν.
Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, αυτές οι αλλαγές, είτε συμπεριφορικές είτε γενετικές, συμβαίνουν μέσα σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, ακόμη και σε λίγες μόνο γενιές. Οι ταχύτατες αυτές εξελικτικές μεταβολές οφείλονται είτε στην κλιματική αλλαγή είτε στις άμεσες ανθρώπινες δραστηριότητες, σύμφωνα με το BBC.
Στο Πουέρτο Ρίκο, για παράδειγμα, οι σαύρες anole που ζουν στις πόλεις διαφέρουν αισθητά από εκείνες που ζουν στα δάση. Για να μπορούν να σκαρφαλώνουν σε κτίρια και να κινούνται γρήγορα πάνω σε καυτές επιφάνειες, φαίνεται πως έχουν εξελίξει μακρύτερα άκρα και περισσότερες φολίδες (lamellae) στα δάχτυλα των ποδιών τους, δηλαδή τις μικροσκοπικές πλάκες στο κάτω μέρος των πελμάτων τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά πιστεύεται ότι τους επιτρέπουν να προσκολλώνται καλύτερα σε λείες, τεχνητές επιφάνειες όπως το γυαλί και το μέταλλο. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η αλλαγή φαίνεται να συνέβη μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.
Οι επιλογές και οι πρακτικές του ανθρώπου, από την εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών έως τη μεταφορά ξενικών ειδών, έχουν μετατρέψει τον άνθρωπο σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις του κόσμου πίσω από την εξέλιξη των ειδών, αναγκάζοντας πολλά είδη της άγριας ζωής να επιταχύνουν δραματικά τον ρυθμό της εξέλιξής τους. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «σύγχρονη εξέλιξη».
«Ορισμένα ζώα ανταποκρίνονται πολύ καλά στη ζωή στις πόλεις», εξηγεί ο Άντριου Σι, ερευνητής της εξέλιξης της συμπεριφοράς των ζώων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει βαθιές αλλαγές, όπως την αναγνώριση νέων θηρευτών, την αναζήτηση νέων πηγών τροφής και καταφυγίου, την ανεκτικότητα στον θόρυβο και στον τεχνητό φωτισμό, αλλά και την αποφυγή τοξικών ουσιών και παθογόνων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κόκκινες αλεπούδες της Βρετανίας, των οποίων οι αστικοί πληθυσμοί εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αναπαραγωγής από τους αντίστοιχους στην εξοχή, χάρη στην αφθονία τροφής που προσφέρουν οι πόλεις.
Για να επιβιώσουν στις πόλεις που δημιουργήσαμε, ζώα από τις αλεπούδες που ζουν στις πόλεις έως τις σαύρες που σκαρφαλώνουν σε γυάλινες επιφάνειες δείχνουν και αυτά εντυπωσιακές δυνατότητες προσαρμογής, τονίζει αφιέρωμα του BBC.
Οι πόλεις έχουν εξελιχθεί στο νεότερο οικοσύστημα του πλανήτη και πολλά από τα ζώα που ζουν σε αυτές αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν.
Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, αυτές οι αλλαγές, είτε συμπεριφορικές είτε γενετικές, συμβαίνουν μέσα σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, ακόμη και σε λίγες μόνο γενιές. Οι ταχύτατες αυτές εξελικτικές μεταβολές οφείλονται είτε στην κλιματική αλλαγή είτε στις άμεσες ανθρώπινες δραστηριότητες, σύμφωνα με το BBC.
Στο Πουέρτο Ρίκο, για παράδειγμα, οι σαύρες anole που ζουν στις πόλεις διαφέρουν αισθητά από εκείνες που ζουν στα δάση. Για να μπορούν να σκαρφαλώνουν σε κτίρια και να κινούνται γρήγορα πάνω σε καυτές επιφάνειες, φαίνεται πως έχουν εξελίξει μακρύτερα άκρα και περισσότερες φολίδες (lamellae) στα δάχτυλα των ποδιών τους, δηλαδή τις μικροσκοπικές πλάκες στο κάτω μέρος των πελμάτων τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά πιστεύεται ότι τους επιτρέπουν να προσκολλώνται καλύτερα σε λείες, τεχνητές επιφάνειες όπως το γυαλί και το μέταλλο. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η αλλαγή φαίνεται να συνέβη μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.
Οι επιλογές και οι πρακτικές του ανθρώπου, από την εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών έως τη μεταφορά ξενικών ειδών, έχουν μετατρέψει τον άνθρωπο σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις του κόσμου πίσω από την εξέλιξη των ειδών, αναγκάζοντας πολλά είδη της άγριας ζωής να επιταχύνουν δραματικά τον ρυθμό της εξέλιξής τους. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «σύγχρονη εξέλιξη».
«Ορισμένα ζώα ανταποκρίνονται πολύ καλά στη ζωή στις πόλεις», εξηγεί ο Άντριου Σι, ερευνητής της εξέλιξης της συμπεριφοράς των ζώων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει βαθιές αλλαγές, όπως την αναγνώριση νέων θηρευτών, την αναζήτηση νέων πηγών τροφής και καταφυγίου, την ανεκτικότητα στον θόρυβο και στον τεχνητό φωτισμό, αλλά και την αποφυγή τοξικών ουσιών και παθογόνων.
Η ζωή στην πόληΜελέτες έχουν δείξει ότι τα ζώα που καταφέρνουν να προσαρμοστούν στο αστικό περιβάλλον συχνά επωφελούνται από την αυξημένη διαθεσιμότητα τροφής και τη μικρότερη παρουσία θηρευτών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερους απογόνους. Έτσι, οι πόλεις, που αρχικά μοιάζουν αφιλόξενες για την άγρια ζωή, μπορούν τελικά να ευνοήσουν ορισμένα είδη - κάτι που βλέπουμε και στην Αθήνα με τις εμφανίσεις αλεπούδων ακόμη και μέσα στο κέντρο της πόλης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κόκκινες αλεπούδες της Βρετανίας, των οποίων οι αστικοί πληθυσμοί εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αναπαραγωγής από τους αντίστοιχους στην εξοχή, χάρη στην αφθονία τροφής που προσφέρουν οι πόλεις.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ρακούν των πόλεων – γνωστά χαϊδευτικά ως «trash pandas» («πάντα των σκουπιδιών») – παρουσιάζουν ήδη σωματικές αλλαγές. Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι εμφανίζουν πρώιμα σημάδια εξημέρωσης, με πιο κοντό ρύγχος και μειωμένη επιθετικότητα απέναντι στους ανθρώπους.
Στη Δανία, ο αστικός λαγός έχει αρχίσει να εισέρχεται σταδιακά στις πόλεις, έχοντας προσαρμοστεί στην ανθρώπινη παρουσία με αυξημένη ανοχή στις ενοχλήσεις που προκαλεί ο άνθρωπος. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να οφείλεται είτε σε αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων είτε στη φυσική επιλογή ατόμων που ήταν εξαρχής πιο ανεκτικά.
Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2025 έδειξε ότι τα ζώα που ζουν σε αστικές περιοχές, όπου επικρατούν υψηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη ρύπανση, παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεσογόνες συνθήκες σε σύγκριση με ζώα που ζουν σε προστατευόμενα φυσικά οικοσυστήματα.
Τι είναι όμως αυτό που επιτρέπει σε ορισμένα είδη να προσαρμόζονται στην πόλη, ενώ άλλα αποτυγχάνουν;
Σύμφωνα με την έρευνα του Άντριου Σι, καθοριστικό ρόλο παίζει η ικανότητα ενός ζώου να τροποποιεί τη συμπεριφορά του όταν αλλάζει το περιβάλλον του. Σε πολλά είδη, αυτή η συμπεριφορική ευελιξία αποτελεί το πρώτο βήμα για βαθύτερες εξελικτικές αλλαγές.
«Το πρώτο βήμα είναι να ανταποκριθούν σωστά σε επίπεδο συμπεριφοράς», εξηγεί. «Αν τα καταφέρουν αρκετά καλά ώστε να επιβιώσουν, τότε αποκτούν την ευκαιρία αργότερα να εξελιχθούν και γενετικά, ώστε να προσαρμοστούν ακόμη καλύτερα».
Στην πολιτεία του Ιλινόις, οι επιστήμονες παρατηρούν ολοένα και συχνότερα αρμαντίλο κοντά σε μεγάλους δρόμους. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι δρόμοι τα βοηθούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Η άσφαλτος απορροφά τη θερμότητα του ήλιου και τη διατηρεί, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα κατά τους ιδιαίτερα ψυχρούς χειμώνες της περιοχής, όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμη και τους -34°C.
Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συμπεριφορικής προσαρμογής, η οποία ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να δώσει σε ένα είδος, όπως το αρμαντίλο, τον απαραίτητο χρόνο ώστε να εξελιχθεί γενετικά και να ανταποκριθεί καλύτερα στο νέο περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει οι δρόμοι.
Ωστόσο, δεν οδηγούν όλες οι αλλαγές στη συμπεριφορά σε εξελικτικές μεταβολές ενός είδους.
Η ζωή των πουλιών στις πόλειςΑν είστε αρκετά τυχεροί ώστε να ακούσετε κελάηδισμα πουλιών μέσα σε μια πόλη, είναι πολύ πιθανό το τραγούδι που ακούτε να έχει διαμορφωθεί από τον ίδιο τον δρόμο στον οποίο περπατάτε. Πολλά είδη πουλιών έχουν τροποποιήσει το κελάηδισμά τους ώστε να ακούγεται πάνω από τον θόρυβο της κυκλοφορίας. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι προσαρμόζουν ενεργά τη συχνότητα, την ένταση και τον χρονισμό του τραγουδιού τους ανάλογα με τα επίπεδα θορύβου.
Παρατηρώντας προσεκτικότερα τα πουλιά των πόλεων, μπορεί κανείς να διακρίνει και άλλες αξιοσημείωτες αλλαγές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το dark-eyed junco, ένα μικρό πτηνό της Βόρειας Αμερικής που μοιάζει με σπουργίτι. Ο θόρυβος, η συνεχής παρουσία ανθρώπων, η περιορισμένη τροφή και ο ανταγωνισμός για τις θέσεις φωλιάσματος καθιστούν τις πόλεις ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον γι' αυτό το είδος.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ένας πληθυσμός juncos εγκαταστάθηκε μόνιμα στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, δίνοντας στους επιστήμονες μια μοναδική ευκαιρία να καταγράψουν την ταχεία εξέλιξή τους.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα πουλιά έγιναν λιγότερο επιθετικά, ενώ ανέπτυξαν και λιγότερα λευκά φτερά στην ουρά τους – χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται στις επιδείξεις επιθετικότητας. Παράλληλα, άρχισαν να αναπαράγονται νωρίτερα μέσα στο έτος, να μεγαλώνουν σχεδόν διπλάσιο αριθμό νεοσσών και να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους κατά τη μετανάστευση.
Επιστήμονες που μελέτησαν έναν άλλο αστικό πληθυσμό juncos στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες διαπίστωσαν ότι τα ζευγάρια πλέον κατασκευάζουν τις φωλιές τους σε δέντρα και κτίρια, αντί για το έδαφος όπου συνήθως φωλιάζουν.
Δεν άλλαξε όμως μόνο η συμπεριφορά τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα αστικά juncos έχουν μικρότερα φτερά, μια προσαρμογή που θεωρείται ότι διευκολύνει τις γρήγορες και ευέλικτες πτήσεις ανάμεσα σε πυκνά δομημένα αστικά τοπία, αντί για τις μεγάλες πτήσεις πάνω από ανοιχτές εκτάσεις.
Η Βόρεια Αμερική έχει χάσει περίπου 168 εκατομμύρια πουλιά τα τελευταία 50 χρόνια. Η ικανότητα των juncos να προσαρμόζονται τόσο γρήγορα ίσως αποδειχθεί καθοριστική για την επιβίωσή τους στο μέλλον.
Πέρα από τα όρια της πόληςΤα ζώα δεν προσαρμόζονται μόνο στις αστικές περιοχές. Υφίστανται και φυσιολογικές αλλαγές προκειμένου να επιβιώσουν δίπλα στον άνθρωπο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ελέφαντες. Σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής αυξάνεται ο αριθμός των ελεφάντων που γεννιούνται χωρίς χαυλιόδοντες. Ο λόγος είναι ότι οι λαθροθήρες στοχεύουν κυρίως τα ζώα με χαυλιόδοντες, ενώ όσα γεννιούνται χωρίς αυτούς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιβιώσουν και να μεταδώσουν τα γονίδιά τους στις επόμενες γενιές. Έτσι, η έλλειψη χαυλιοδόντων έχει μετατραπεί σε εξελικτικό πλεονέκτημα σε περιοχές όπου η λαθροθηρία αποτελεί σοβαρή απειλή.
Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και σε ορισμένα είδη ψαριών. Καθώς οι άνθρωποι αλιεύουν κυρίως τα μεγαλύτερα άτομα, αυτά απομακρύνονται από τη γενετική δεξαμενή του πληθυσμού. Τα μικρότερα ψάρια επιβιώνουν, αναπαράγονται και μεταβιβάζουν τα χαρακτηριστικά τους στους απογόνους τους. Έτσι, το μικρό μέγεθος – που κάποτε αποτελούσε μειονέκτημα απέναντι στους φυσικούς θηρευτές – μετατρέπεται σε εξελικτικό πλεονέκτημα όταν ο μεγαλύτερος θηρευτής είναι ο άνθρωπος.
Άλλες προσαρμογές σχετίζονται με την προστασία από τη ρύπανση. Το ατλαντικό killifish, ένα μικρό ψάρι που ζει σε παράκτια νερά, αναπτύσσει παχύτερο δέρμα, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικότερο φράγμα απέναντι στις τοξίνες και στα βιομηχανικά χημικά.
Το ζωικό βασίλειο αλλάζει με εντυπωσιακή ταχύτητα, προσπαθώντας να συμβαδίσει με έναν πλανήτη που μεταβάλλεται διαρκώς.
Τι συμβαίνει όμως με τα ζώα που δεν μπορούν να προσαρμοστούν αρκετά γρήγορα;«Άλλα ζώα – συχνά ακόμη και άτομα του ίδιου είδους – απλώς "δεν το καταλαβαίνουν" και δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτές τις νέες προκλήσεις», εξηγεί ο Άντριου Σι. «Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλλαγές στο περιβάλλον είναι τόσο μεγάλες και τόσο γρήγορες, ώστε τα ζώα δεν προλαβαίνουν καν να εξελιχθούν».
Ακόμη όμως και τα είδη που καταφέρνουν να επιβιώσουν ανάμεσα σε ανθρώπους, κτίρια, κλιματική αλλαγή και ρύπανση, έχουν μπροστά τους μια μακρά εξελικτική πορεία.
«Τις επόμενες δεκαετίες», καταλήγει ο Σι, «ενδέχεται να έχουν τον χρόνο να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο και να προσαρμοστούν ακόμη καλύτερα στις νέες συνθήκες».
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