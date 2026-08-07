Μετανάστης βρήκε τραγικό θάνατο όταν επιχείρησε να μπει στη Θέουτα με αλεξίπτωτο πλαγιάς, δείτε βίντεο

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Ένας νεαρός άνδρας με καταγωγή από αφρικανική χώρα έχασε τη ζωή του το πρωί της Παρασκευής στη Θέουτα ενώ προσπαθούσε να μπει στον ισπανικό θύλακο με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το Μαρόκο.Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8 το πρωί.Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα όπου εντοπίστηκε από τις τοπικές Αρχές χωρίς τις αισθήσεις του. Έγινε να προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά χωρίς επιτυχία.Είναι ο πρώτος θάνατος μετανάστη που προσπαθεί να εισέλθει στη Θέουτα με αυτόν τον τρόπο.Περίπου 80 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την κρίση στη Θέουτα, αναφέρουν οι ισπανικές Αρχές.Άλλοι δύο μετανάστες, επίσης από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, σκοτώθηκαν τον Ιούλιο επιχειρώντας να μπουν στη Θέουτα με τον ίδιο τρόπο.