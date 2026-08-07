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Από μια κλωστή κρέμεται ο διορισμός του εκλεκτού του Τραμπ στο υπουργείο Δικαιοσύνης
Από μια κλωστή κρέμεται ο διορισμός του εκλεκτού του Τραμπ στο υπουργείο Δικαιοσύνης
Τρία μέλη των Ρεπουμπλικανών δεν θα ψηφίσουν για διαφορετικούς λόγους
Η Ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Λίζα Μερκόφσκι ανακοίνωσε ότι θα αντιταχθεί στον υποψήφιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του γενικού εισαγγελέα, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με την «πολιτικοποίηση» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ο Τραμπ επιδιώκει να τοποθετήσει τον Τοντ Μπλανς, τον πρώην προσωπικό του δικηγόρο που σήμερα ασκεί καθήκοντα γενικού εισαγγελέα, αλλά έχει αντιμετωπίσει αντίσταση από μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικάνων.
«Η πολιτικοποίηση – ακόμη και η χρήση του τπουργείου ως όπλου – δεν ξεκίνησε με την παρούσα κυβέρνηση, αλλά έχει επιταχυνθεί κατά τη διάρκειά της», έγραψε στο Χ η Μερκόφσκι, η οποία εκλέγεται στην Αλάσκα.
Στην ανάρτησή της η Μερκόφσκι αναφέρθηκε σε διαμάχες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Μπλανς, όπως ο χειρισμός της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν και του αμφιλεγόμενου «ταμείου κατά της χρήσης όπλων» που δημιουργήθηκε μέσω συμβιβασμού μεταξύ του Τραμπ και της κυβέρνησης.
«Η χώρα χρειάζεται έναν Γενικό Εισαγγελέα που θα συγκρατεί τις χειρότερες παρορμήσεις αυτής της κυβέρνησης», έγραψε και πρόσθεσε: «Ελπίζω ο κ. Μπλανς να είναι σε θέση να το επιτύχει αυτό, αν επικυρωθεί, αλλά απλά δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».
Χωρίς την ψήφο της Μερκόφσκι, η επικύρωση του διορισμού του Μπλανς βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο.
Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν 53 από τις 100 έδρες στη Γερουσία, αλλά μετρούν τρεις απώλειες: την Μερκόφσκι, τον Μιτς ΜακΚόνελ από το Κεντάκι που αναρρώνει και δεν μετέχει στις εργασίες της Γερουσίας και τον Μπιλ Κάσιντι από τη Λουιζιάνα που ακόμη δεν έχει δηλώσει αν θα ψηφίσει τον Μπλανς.
«Αν και δεν μας εκπλήσσει η απόφαση της γερουσιάστριας Μούρκοφσκι, είναι ωστόσο απογοητευτική, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπουργείο Δικαιοσύνης για την Αλάσκα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ σε ανακοίνωσή της. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Μπλανς είναι «εξαιρετικά καταρτισμένος» και «πρέπει να επικυρωθεί».
Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του πριν από την ανακοίνωση της Μούρκοφσκι, ο Τραμπ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο διορισμός του Μπλανς θα επικυρωθεί.
Σε περίπτωση που ο Μπλανς δεν εξασφαλίσει την επικύρωση, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τον διατηρήσει ούτως ή άλλως στη θέση του ως αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα.
Ο Μπλανς ήταν ήδη αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας όταν ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία τον Απρίλιο, μετά την απόλυση της Παμ Μπόντι.
Ο Τραμπ επιδιώκει να τοποθετήσει τον Τοντ Μπλανς, τον πρώην προσωπικό του δικηγόρο που σήμερα ασκεί καθήκοντα γενικού εισαγγελέα, αλλά έχει αντιμετωπίσει αντίσταση από μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικάνων.
«Η πολιτικοποίηση – ακόμη και η χρήση του τπουργείου ως όπλου – δεν ξεκίνησε με την παρούσα κυβέρνηση, αλλά έχει επιταχυνθεί κατά τη διάρκειά της», έγραψε στο Χ η Μερκόφσκι, η οποία εκλέγεται στην Αλάσκα.
I have had numerous constructive meetings with Mr. Blanche and he comes across as decent and capable. I appreciate the trip he made to learn more about Alaska, including our rural areas, and as Acting Attorney General he has made several noteworthy decisions that will benefit our…— Sen. Lisa Murkowski (@lisamurkowski) August 7, 2026
«Η χώρα χρειάζεται έναν Γενικό Εισαγγελέα που θα συγκρατεί τις χειρότερες παρορμήσεις αυτής της κυβέρνησης», έγραψε και πρόσθεσε: «Ελπίζω ο κ. Μπλανς να είναι σε θέση να το επιτύχει αυτό, αν επικυρωθεί, αλλά απλά δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».
Χωρίς την ψήφο της Μερκόφσκι, η επικύρωση του διορισμού του Μπλανς βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο.
Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν 53 από τις 100 έδρες στη Γερουσία, αλλά μετρούν τρεις απώλειες: την Μερκόφσκι, τον Μιτς ΜακΚόνελ από το Κεντάκι που αναρρώνει και δεν μετέχει στις εργασίες της Γερουσίας και τον Μπιλ Κάσιντι από τη Λουιζιάνα που ακόμη δεν έχει δηλώσει αν θα ψηφίσει τον Μπλανς.
«Αν και δεν μας εκπλήσσει η απόφαση της γερουσιάστριας Μούρκοφσκι, είναι ωστόσο απογοητευτική, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπουργείο Δικαιοσύνης για την Αλάσκα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ σε ανακοίνωσή της. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Μπλανς είναι «εξαιρετικά καταρτισμένος» και «πρέπει να επικυρωθεί».
Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του πριν από την ανακοίνωση της Μούρκοφσκι, ο Τραμπ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο διορισμός του Μπλανς θα επικυρωθεί.
Σε περίπτωση που ο Μπλανς δεν εξασφαλίσει την επικύρωση, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τον διατηρήσει ούτως ή άλλως στη θέση του ως αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα.
Ο Μπλανς ήταν ήδη αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας όταν ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία τον Απρίλιο, μετά την απόλυση της Παμ Μπόντι.
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