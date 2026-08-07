Ένας 15χρονος στις ΗΠΑ ντυμένος κλόουν μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 78χρονο βετεράνο, «έχω ένα δώρο για σένα» του είπε
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Δολοφονία Ανήλικος

Ένας 15χρονος στις ΗΠΑ ντυμένος κλόουν μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 78χρονο βετεράνο, «έχω ένα δώρο για σένα» του είπε

Το θύμα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές σε στάση λεωφορείου

Ένας 15χρονος στις ΗΠΑ ντυμένος κλόουν μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 78χρονο βετεράνο, «έχω ένα δώρο για σένα» του είπε
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Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία ενός 78χρονου βετεράνου του Πολεμικού Ναυτικού, με βασικό κατηγορούμενο έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση φορώντας στολή κλόουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Σεντ Λούις. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ηλικιωμένος περίμενε σε στάση λεωφορείου όταν δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι από τον ανήλικο, ο οποίος τον χτύπησε επανειλημμένα με αποτέλεσμα τον θάνατο του.

Λίγα λεπτά πριν από το έγκλημα, κάμερα ασφαλείας σε σπίτι της περιοχής κατέγραψε τον 15χρονο να περιφέρεται κρατώντας το μαχαίρι και φορώντας τη μεταμφίεση του κλόουν. Στο βίντεο ακούγεται να ψιθυρίζει «Σε ψάχνω», ενώ σε άλλη στιγμή φέρεται να λέει τη φράση «Έχω ένα δώρο για σένα».


Το 78χρονο θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο John Wesley Allen Sr. βετεράνος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και επί περισσότερα από 35 χρόνια οδηγός λεωφορείου. Σύμφωνα με την οικογένειά του, λίγο πριν από τη δολοφονία είχε επιστρέψει από επίσκεψη σε νοσοκομείο βετεράνων και κατευθυνόταν προς το σπίτι της αδελφής του. Οι συγγενείς του κάνουν λόγο για μια εντελώς τυχαία και αδικαιολόγητη πράξη βίας, τονίζοντας ότι ο 78χρονος δεν είχε καμία σχέση με τον δράστη.



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Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 15χρονο λίγες ώρες μετά το έγκλημα σε κοντινή κατοικία ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το κίνητρο της επίθεσης και αν ο ανήλικος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα ή είχε προσχεδιάσει την εγκληματική ενέργεια.

Teen dressed as clown is suspect in East St. Louis homicide
3 ΣΧΟΛΙΑ

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