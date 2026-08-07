Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Ο Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στη Σερβία
Ο Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στη Σερβία
Αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και η επίσκεψή του είναι πιθανόν να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Μόσχας, καθώς η Ρωσία είναι ιστορικός σύμμαχος της Σερβίας
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στη Σερβία, στην πρώτη επίσκεψή του στη χώρα αυτή, μετέδωσε η σερβική τηλεόραση N1 TV.
Ο Ζελένσκι αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και η επίσκεψή του είναι πιθανόν να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Μόσχας, καθώς η Ρωσία είναι ιστορικός σύμμαχος της Σερβίας και παραμένει ο βασικός προμηθευτής της σε φυσικό αέριο.
Την Πέμπτη ο Βούτσιτς είπε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις προσπάθειες των χωρών τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία τους.
Ο Ζελένσκι αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και η επίσκεψή του είναι πιθανόν να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Μόσχας, καθώς η Ρωσία είναι ιστορικός σύμμαχος της Σερβίας και παραμένει ο βασικός προμηθευτής της σε φυσικό αέριο.
I arrived in Serbia with my team. Important talks are scheduled for today and tomorrow – with President Aleksandar Vučić and Prime Minister Đuro Macut. We will discuss expanding economic ties between our countries, relations with the European Union, other areas that can benefit… pic.twitter.com/97FE3H3RBx— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2026
Την Πέμπτη ο Βούτσιτς είπε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις προσπάθειες των χωρών τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία τους.
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