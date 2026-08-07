Ο Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στη Σερβία
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Ο Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στη Σερβία

Αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και η επίσκεψή του είναι πιθανόν να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Μόσχας, καθώς η Ρωσία είναι ιστορικός σύμμαχος της Σερβίας

Ο Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στη Σερβία
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στη Σερβία, στην πρώτη επίσκεψή του στη χώρα αυτή, μετέδωσε η σερβική τηλεόραση N1 TV.

Ο Ζελένσκι αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και η επίσκεψή του είναι πιθανόν να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Μόσχας, καθώς η Ρωσία είναι ιστορικός σύμμαχος της Σερβίας και παραμένει ο βασικός προμηθευτής της σε φυσικό αέριο.



Την Πέμπτη ο Βούτσιτς είπε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις προσπάθειες των χωρών τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία τους.
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