Viral βίντεο: Σκυλίτσα «ειδοποιεί» την κωφή αδελφή της ότι... ήρθε η ώρα του φαγητού
ΚΟΣΜΟΣ
Σκύλος ΗΠΑ Κωφός

Viral βίντεο: Σκυλίτσα «ειδοποιεί» την κωφή αδελφή της ότι... ήρθε η ώρα του φαγητού

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τους, πρόκειται για μια μικρή καθημερινή «τελετουργία», καθώς η Μπλάκι φροντίζει κάθε μέρα να ενημερώνει με τον δικό της τρόπο την αδελφή της ότι ήρθε η ώρα να φάει

Viral βίντεο: Σκυλίτσα «ειδοποιεί» την κωφή αδελφή της ότι... ήρθε η ώρα του φαγητού
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Μια ιδιαίτερα τρυφερή συνήθεια ανάμεσα σε δύο σκυλιά στις ΗΠΑ έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, με τη μία αδελφή να φροντίζει καθημερινά την άλλη, η οποία δεν μπορεί να ακούσει.

Κάθε βράδυ, όταν φτάνει η ώρα του φαγητού, η Μπλάκι αναλαμβάνει να ειδοποιήσει την κωφή αδελφή της, Μέισι, ότι το δείπνο είναι έτοιμο.

Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η Μπλάκι φαίνεται να πλησιάζει τη Μέισι και να τη σκουντά απαλά, καθοδηγώντας την προς το μπολ με το φαγητό της.

Δείτε βίντεο

Η κίνηση αυτή δεν ήταν κάτι που συνέβη τυχαία μόνο μία φορά. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τους, πρόκειται για μια μικρή καθημερινή «τελετουργία», καθώς η Μπλάκι φροντίζει κάθε μέρα να ενημερώνει με τον δικό της τρόπο την αδελφή της ότι ήρθε η ώρα να φάει.

Η απλή αλλά τρυφερή συμπεριφορά των δύο σκύλων αποτυπώνει τον ιδιαίτερο δεσμό που έχουν αναπτύξει, με τη Μπλάκι να έχει βρει τον δικό της τρόπο ώστε η Μέισι να μη χάνει ποτέ την ώρα του δείπνου.
7 ΣΧΟΛΙΑ

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