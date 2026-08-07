Viral βίντεο: Σκυλίτσα «ειδοποιεί» την κωφή αδελφή της ότι... ήρθε η ώρα του φαγητού

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τους, πρόκειται για μια μικρή καθημερινή «τελετουργία», καθώς η Μπλάκι φροντίζει κάθε μέρα να ενημερώνει με τον δικό της τρόπο την αδελφή της ότι ήρθε η ώρα να φάει