Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Viral βίντεο: Σκυλίτσα «ειδοποιεί» την κωφή αδελφή της ότι... ήρθε η ώρα του φαγητού
Viral βίντεο: Σκυλίτσα «ειδοποιεί» την κωφή αδελφή της ότι... ήρθε η ώρα του φαγητού
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τους, πρόκειται για μια μικρή καθημερινή «τελετουργία», καθώς η Μπλάκι φροντίζει κάθε μέρα να ενημερώνει με τον δικό της τρόπο την αδελφή της ότι ήρθε η ώρα να φάει
Μια ιδιαίτερα τρυφερή συνήθεια ανάμεσα σε δύο σκυλιά στις ΗΠΑ έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, με τη μία αδελφή να φροντίζει καθημερινά την άλλη, η οποία δεν μπορεί να ακούσει.
Κάθε βράδυ, όταν φτάνει η ώρα του φαγητού, η Μπλάκι αναλαμβάνει να ειδοποιήσει την κωφή αδελφή της, Μέισι, ότι το δείπνο είναι έτοιμο.
Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η Μπλάκι φαίνεται να πλησιάζει τη Μέισι και να τη σκουντά απαλά, καθοδηγώντας την προς το μπολ με το φαγητό της.
Δείτε βίντεο
Η απλή αλλά τρυφερή συμπεριφορά των δύο σκύλων αποτυπώνει τον ιδιαίτερο δεσμό που έχουν αναπτύξει, με τη Μπλάκι να έχει βρει τον δικό της τρόπο ώστε η Μέισι να μη χάνει ποτέ την ώρα του δείπνου.
Κάθε βράδυ, όταν φτάνει η ώρα του φαγητού, η Μπλάκι αναλαμβάνει να ειδοποιήσει την κωφή αδελφή της, Μέισι, ότι το δείπνο είναι έτοιμο.
Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η Μπλάκι φαίνεται να πλησιάζει τη Μέισι και να τη σκουντά απαλά, καθοδηγώντας την προς το μπολ με το φαγητό της.
Δείτε βίντεο
Η κίνηση αυτή δεν ήταν κάτι που συνέβη τυχαία μόνο μία φορά. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τους, πρόκειται για μια μικρή καθημερινή «τελετουργία», καθώς η Μπλάκι φροντίζει κάθε μέρα να ενημερώνει με τον δικό της τρόπο την αδελφή της ότι ήρθε η ώρα να φάει.
One of Kara Ramsey’s dogs never fails to alert her other dog, who is deaf, that it’s dinner time.— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) August 6, 2026
Ring footage captured in Ramsey’s home shows her black dog Blaquee trotting up to and nuzzling her deaf sister, a dog named Macy, to let her know that dinner is being served on two… pic.twitter.com/wlxNvobdv1
Η απλή αλλά τρυφερή συμπεριφορά των δύο σκύλων αποτυπώνει τον ιδιαίτερο δεσμό που έχουν αναπτύξει, με τη Μπλάκι να έχει βρει τον δικό της τρόπο ώστε η Μέισι να μη χάνει ποτέ την ώρα του δείπνου.
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