Το Κέιμπριτζ επανεξετάζει τις διαδικασίες πρόσληψης καθηγητών, μετά την παραίτηση καθηγητή που κατηγορήθηκε για λογοκλοπή
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Το Κέιμπριτζ επανεξετάζει τις διαδικασίες πρόσληψης καθηγητών, μετά την παραίτηση καθηγητή που κατηγορήθηκε για λογοκλοπή

Ο Τζέισον Άρντεϊ, καθηγητής κοινωνιολογίας, 41 ετών, παραιτήθηκε αφού το πανεπιστήμιο ξεκίνησε έρευνα για τα ακαδημαϊκά προσόντα και τις τιμητικές διακρίσεις του - Στα 37 του έγινε ο νεότερος μαύρος καθηγητής του πανεπιστημίου

Το Κέιμπριτζ επανεξετάζει τις διαδικασίες πρόσληψης καθηγητών, μετά την παραίτηση καθηγητή που κατηγορήθηκε για λογοκλοπή
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Το περίβλεπτο βρετανικό πανεπιστήμιο Κέμπριτζ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επανεξετάσει τη διαδικασία πρόσληψης σε υψηλόβαθμες ακαδημαϊκές θέσεις, μετά την παραίτηση ενός καθηγητή του που κατηγορείται για λογοκλοπή.

Ο Τζέισον Άρντεϊ, καθηγητής κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, 41 ετών, παραιτήθηκε την Τετάρτη αφού το πανεπιστήμιο ξεκίνησε έρευνα για τα ακαδημαϊκά προσόντα και τις τιμητικές διακρίσεις του. Σήμερα, το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι θα συνεχίσει την έρευνα του για τις συνθήκες υπό τις οποίες προσλήφθηκε ο Άρντεϊ, τον οποίο αρχικά είχε υπερασπιστεί.

Ο Άρντεϊ είχε γίνει το πρόσωπο της ημέρας το 2023, όταν τον προσέλαβε το Κέμπριτζ -το τέταρτο κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου, σύμφωνα με την αξιολόγηση της «Κατάταξης της Σαγκάης». Στα 37 του χρόνια έγινε ο νεότερος μαύρος καθηγητής του πανεπιστημίου.



Το πόρισμα της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί για να επανεξεταστεί και να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνονται καθηγητές σε ανώτατες ακαδημαϊκές θέσεις, ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα του Τύπου κατηγορούσαν τον Άρντεϊ ότι ορισμένα αποσπάσματα του διδακτορικού του ήταν προϊόν λογοκλοπής, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει. Η παραίτησή του «δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί λανθασμένα ως αποδοχή» των κατηγοριών, σημείωσε.

Εκτός από την επανεξέταση της διαδικασίας προσλήψεων, η Επιτροπή Έρευνας της Πολιτικής του Πανεπιστημίου εξετάζει επίσης «αρκετές καταγγελίες σχετικά με ακαδημαϊκό παράπτωμα» σε βάρος του Άρντεϊ. Μια ομάδα καθηγητών ζήτησε επίσης να διενεργηθεί «ανεξάρτητη έρευνα» για τον διορισμό του, όπως είπε στην εφημερίδα Guardian η Πριγιαμβάντα Γκόπαλ, καθηγήτρια μετααποικιακών σπουδών.

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«Το πανεπιστήμιο φέρει βαρύ μερίδιο ευθύνης για τον γκροτέσκο ρατσισμό που πυροδότησε όλη αυτή η υπόθεση, καθώς και για τη ζημιά που προκλήθηκε τόσο στο στοχοποιημένο άτομο όσο και στους μαύρους καθηγητές», πρόσθεσε.

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου Τζον Μουρς του Λίβερπουλ, όπου ο Άρντεϊ εκπόνησε τη διατριβή του, τον είχε απαλλάξει από τις κατηγορίες για λογοκλοπή που είχαν ήδη διατυπωθεί πέρυσι. Οι κατηγορίες για λογοκλοπή εναντίον του Τζέισον Άρντεϊ διατυπώθηκαν αρχικά από έναν Αμερικανό ερευνητή, τον Νέιθαν Κόφνας, ο οποίος απολύθηκε και ο ίδιος από το Κέμπριτζ το 2024 αφού κατηγορήθηκε για ρατσισμό.

Ο Τζέισον Άρντεϊ και οι υποστηρικτές του λένε ότι ο ρατσισμός ήταν εν μέρει το κίνητρο για τον εξονυχιστικό έλεγχο της πορείας του.
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