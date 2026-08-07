Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Δεκάδες ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφ της Ουκρανίας, δύο νεκροί και έξι τραυματίες
Δεκάδες ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφ της Ουκρανίας, δύο νεκροί και έξι τραυματίες
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 50 επιθέσεις σε πέντε περιοχές της περιφέρειας αυτής, με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφ στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.
Ο Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 50 επιθέσεις σε πέντε περιοχές της περιφέρειας αυτής, με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολ, μια πόλη που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τους Ρώσους.
Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Χάνζα.
Ο Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 50 επιθέσεις σε πέντε περιοχές της περιφέρειας αυτής, με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολ, μια πόλη που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τους Ρώσους.
Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Χάνζα.
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