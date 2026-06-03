Η Λιουμπλιάνα αρνήθηκε την προσγείωση σε πτήση της Israir, για «κατάφωρη παραβίαση συμφωνιών της ΕΕ» μιλά το Ισραήλ

Το αεροσκάφος έκανε κύκλους για λίγη ώρα πάνω από τη Λιουμπλιάνα και τελικά κατευθύνθηκε για προσγείωση στην Κροατία

Πτήση της Israir δεν κατάφερε να προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα, την Τετάρτη, με συνέπεια να αλλάξει τελικά πορεία και να προσγειωθεί έπειτα από λίγη ώρα στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Τα ισραηλινά μέσα που μετέδωσαν την είδηση έκαναν λόγο για πολιτική απόφαση των Σλοβένων, οι οποίοι αντιτίθενται στις πρακτικές της κυβέρνησης Νετανιάχου.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Israir, Ουρί Σίρκις, δήλωσε στο ισραηλινό Channel 13 ότι το περιστατικό «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των αεροπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Η πτήση της Israir με προορισμό τη Λιουμπλιάνα αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Ζάγκρεμπ, καθώς οι αρχές της Λιουμπλιάνας αρνούνται την προσγείωση ισραηλινών αερομεταφορέων, λόγω της σθεναρής πολιτικής αντίθεσής τους προς την ισραηλινή κυβέρνηση. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση των αεροπορικών συμφωνιών της ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά.







Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το γεγονός «απολύτως απαράδεκτο» και τόνισε ότι έχει ενημερώσει τις σλοβενικές αρχές ότι πρόκειται για ενέργεια που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.



«Αναμένεται σύντομα η συγκρότηση νέας κυβέρνησης στη Σλοβενία για να αντικαταστήσει την εχθρική απερχόμενη κυβέρνηση, και το Ισραήλ προσδοκά σημαντική βελτίωση στις διμερείς σχέσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.