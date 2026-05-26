Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μηνύει το UCLA για αντισημιτισμό κατά Εβραίων φοιτητών
Aγωγή κατά του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κατηγορώντας το ότι ανέχθηκε ένα εχθρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές.
Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, στην προσφυγή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι το UCLA παραβίασε το Title VI — ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος ή εθνικής καταγωγής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή δραστηριότητα λαμβάνει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση — «μέσω της σκόπιμης αδιαφορίας του απέναντι σε αυτόν τον διάχυτο αντισημιτισμό εντός της πανεπιστημιούπολης».
Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, στην προσφυγή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι το UCLA παραβίασε το Title VI — ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος ή εθνικής καταγωγής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή δραστηριότητα λαμβάνει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση — «μέσω της σκόπιμης αδιαφορίας του απέναντι σε αυτόν τον διάχυτο αντισημιτισμό εντός της πανεπιστημιούπολης».
Η αγωγή αναφέρεται ειδικά σε καταυλισμό διαμαρτυρίας που δημιουργήθηκε στην πανεπιστημιούπολη τον Απρίλιο του 2024. Το υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτηρίζει την εγκατάσταση παράνομη και υποστηρίζει ότι Εβραίοι φοιτητές δέχθηκαν επιθέσεις.
«Τα πανεπιστήμια έχουν υποχρέωση να διατηρούν ασφαλείς και συμπεριληπτικές πανεπιστημιουπόλεις για όλους τους φοιτητές», δήλωσε ο Μπιλ Εσαΐλι, πρώτος βοηθός ομοσπονδιακού εισαγγελέα για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας. «Τα πανεπιστήμια που παραβιάζουν τους νόμους περί πολιτικών δικαιωμάτων της χώρας μας, αποτυγχάνοντας κατ’ επανάληψη να προστατεύσουν Εβραίους φοιτητές από τον αντισημιτισμό, θα λογοδοτήσουν».
Το UCLA δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Η ανακοίνωση της αγωγής από το υπουργείο Δικαιοσύνης έγινε λίγο μετά την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου, το οποίο νωρίτερα την ίδια ημέρα επικύρωσε εν μέρει ασφαλιστικά μέτρα που υποχρέωναν την κυβέρνηση να αποκαταστήσει επιχορηγήσεις προς το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Οι επιχορηγήσεις αυτές είχαν διακοπεί πέρυσι από την κυβέρνηση Τραμπ, επειδή θεωρήθηκε ότι υποστήριζαν πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI).
Η αγωγή αποτελεί τη νεότερη νομική ενέργεια της κυβέρνησης Τραμπ στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ανακοινώσει για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτηρίζει ως αντισημιτισμό στα αμερικανικά πανεπιστήμια, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
