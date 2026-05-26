Το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο για να προστατεύσουμε τον βορρά, λέει ο Νετανιάχου
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την «κίτρινη γραμμή»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και καταλαμβάνουν στρατηγικής σημασίας περιοχές.
Οι δηλώσεις Νετανιάχου έγιναν κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας, αφότου ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε νωρίτερα πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την «κίτρινη γραμμή» στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, η οποία οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του.
«Ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Επεσήμανε παράλληλα πως καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones.
