Ρεκόρ Γκίνες καταρρίφθηκε στο Μεξικό για μπολ με γουακαμόλε 6,8 τόνων
Στο 13ο ετήσιο Φεστιβάλ Αβοκάντο στο Ταντσιτάρο στο Μεξικό, καταρρίφθηκε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες με μια μερίδα γουακαμόλε 6,8 τόνων.
Η προσπάθεια για την κατάρριψη του ρεκόρ, που διοργανώθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Υγείας των Φυτών του Ταντσιτάρο, περιελάμβανε περισσότερους από 1.000 τοπικούς καλλιεργητές και κατοίκους που συνεργάστηκαν για να φτιάξουν το τεράστιο μπολ με γκουακαμόλε σε λίγο λιγότερο από 2 1/2 ώρες.
Το προηγούμενο ρεκόρ των 10.961 λιβρών είχε καταγραφεί στο Περιμπάν στο Μεξικού το 2022. Το Ταντσιτάρο κατείχε το ρεκόρ πριν από το 2022.
«Αυτή η στιγμή ανήκει στις χιλιάδες οικογένειες του Μιτσοακάν των οποίων τα προς το ζην βασίζονται σε εκτάσεις με αβοκάντο» ανέφερε ο Ραούλ Ε. Μαρτίνεθ Πουλίντο, πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Εξαγωγέων και Συσκευαστών Αβοκάντο του Μεξικού, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.
«Αυτό το επίτευγμα αντικατοπτρίζει τη συλλογική δύναμη του κλάδου μας - από τους καλλιεργητές έως τις ομάδες που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού» είπε. «Αντιπροσωπεύει την ενότητα, την πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά, καθώς και την αφοσίωση που επιδεικνύουμε συλλογικά για να φτάσουμε σε νέα ύψη, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης του νέου παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες και μιας ιστορικής σεζόν με περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια κιλά μεξικανικών αβοκάντο να φτάνουν στην αγορά των ΗΠΑ».
Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η εκδήλωση ανέδειξε επίσης τον ρόλο του αβοκάντο στην περιφερειακή οικονομία, τον εξαγωγικό τομέα και την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ περιελάμβαναν παρουσιάσεις σχετικά με τα συστήματα παραγωγής αβοκάντο, τη βιωσιμότητα και τις τοπικές γεωργικές παραδόσεις που συνδέονται με την καλλιέργεια αβοκάντο στην περιοχή.
Το προηγούμενο ρεκόρ των 10.961 λιβρών είχε καταγραφεί στο Περιμπάν στο Μεξικού το 2022. Το Ταντσιτάρο κατείχε το ρεκόρ πριν από το 2022.
