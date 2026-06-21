Άσκηση διαχείρισης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ παρουσία Χρυσοχοΐδη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κάλεσε τους αυριανούς αξιωματικούς να αναπτύξουν τα κατάλληλα αντανακλαστικά για τη διαχείριση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των θυμάτων





Κατά τη διάρκεια της άσκησης παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σενάριο υψηλού κινδύνου, το οποίο κάλυψε όλα τα στάδια της αστυνομικής ανταπόκρισης, από την αρχική καταγγελία και την ενεργοποίηση του Panic Button έως τη διάσωση του θύματος, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την ιατρική τεκμηρίωση και την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.















Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων κάθε φορά που υπάρχει πληροφορία για κίνδυνο ζωής. «Από εκείνη τη στιγμή που έχουμε ένα τηλέφωνο, μια είδηση ότι κινδυνεύει μια ζωή, κινητοποιούμε όλες τις δυνάμεις και φέρνουμε κοντά μας το θύμα», σημείωσε, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της οικοδόμησης σχέσης εμπιστοσύνης με τα θύματα, της άμεσης αναζήτησης των δραστών και της συνεργασίας με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες.



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Απευθύνοντας μήνυμα στους τελειόφοιτους δόκιμους υπαστυνόμους, τους κάλεσε να αποκτήσουν τα απαραίτητα αντανακλαστικά για τη διαχείριση ευαίσθητων υποθέσεων, τονίζοντας: «Καλείστε να οργανώσετε τις σκέψεις σας, τη γνώση σας και στη συνέχεια τη δράση σας για να γίνετε αποτελεσματικοί χειριστές τέτοιων ευαίσθητων περιστατικών».



22.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2025 Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ακόμη ότι κατά το προηγούμενο έτος οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίστηκαν περίπου 22.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και προχώρησαν σε περισσότερες από 13.500 συλλήψεις. Όπως είπε, τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των θυμάτων προς την αστυνομία. «Πρόκειται για μια νίκη της κοινωνίας, μια νίκη της κοινωνικής ειρήνης και μια νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο και τη δολοφονία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί σήμερα κορυφαίο κοινωνικό αγαθό και βασική αποστολή της ΕΛΑΣ είναι η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των πολιτών.



Πριν από την έναρξη της άσκησης, η προϊσταμένη του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αστυνομικός υποδιευθυντής Δήμητρα Κατεχάκη, παρείχε στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την υλοποίηση των σεναρίων. Το επιχειρησιακό σενάριο που παρουσιάστηκε περιλάμβανε προανακριτικές ενέργειες, χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων όπως οι εφαρμογές Panic Button και Safe Youth, συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ιατρική τεκμηρίωση και εφαρμογή μέτρων προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων.



Παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη , πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας άσκηση διαχείρισης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας με τη συμμετοχή τελειόφοιτων δόκιμων υπαστυνόμων, στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσής τους.Κατά τη διάρκεια της άσκησηςτο οποίο κάλυψε όλα τα στάδια της αστυνομικής ανταπόκρισης, από την αρχική καταγγελία και την ενεργοποίηση του Panic Button έως τη διάσωση του θύματος, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την ιατρική τεκμηρίωση και την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης των μελλοντικών αξιωματικών με τις πραγματικές επιχειρησιακές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.Απευθυνόμενος στους εκπαιδευόμενους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «η βία είναι ένας εχθρός στην κοινωνία και η δική μας δουλειά είναι η καταπολέμηση και η αντιμετώπισή της», επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Όπως ανέφερε, η Πολιτεία έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες με βασικό στόχο την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων.Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων κάθε φορά που υπάρχει πληροφορία για κίνδυνο ζωής. «Από εκείνη τη στιγμή που έχουμε ένα τηλέφωνο, μια είδηση ότι κινδυνεύει μια ζωή,σημείωσε, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της οικοδόμησης σχέσης εμπιστοσύνης με τα θύματα, της άμεσης αναζήτησης των δραστών και της συνεργασίας με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες.Απευθύνοντας μήνυμα στους τελειόφοιτους δόκιμους υπαστυνόμους, τους κάλεσε να αποκτήσουν τα απαραίτητα αντανακλαστικά για τη διαχείριση ευαίσθητων υποθέσεων, τονίζοντας: «Καλείστε να οργανώσετε τις σκέψεις σας, τη γνώση σας και στη συνέχεια τη δράση σας για να γίνετε αποτελεσματικοί χειριστές τέτοιων ευαίσθητων περιστατικών».Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ακόμη ότι κατά το προηγούμενο έτος οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίστηκαν περίπουκαι προχώρησαν σε περισσότερες από 13.500 συλλήψεις. Όπως είπε, τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των θυμάτων προς την αστυνομία. «Πρόκειται για μια νίκη της κοινωνίας, μια νίκη της κοινωνικής ειρήνης και μια νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο και τη δολοφονία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί σήμερα κορυφαίο κοινωνικό αγαθό και βασική αποστολή της ΕΛΑΣ είναι η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των πολιτών.Πριν από την έναρξη της άσκησης, η προϊσταμένη του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αστυνομικός υποδιευθυντής Δήμητρα Κατεχάκη, παρείχε στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την υλοποίηση των σεναρίων. Το επιχειρησιακό σενάριο που παρουσιάστηκε περιλάμβανεσυνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ιατρική τεκμηρίωση και εφαρμογή μέτρων προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων.

Μέσα από τη βιωματική διαδικασία, οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν τον ρόλο του αξιωματικού υπηρεσίας, των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, του Κέντρου Επιχειρήσεων, των αστυνομικών πρώτης ανταπόκρισης και των προανακριτικών Αρχών. Το κεντρικό μήνυμα της άσκησης ήταν ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν εξαντλείται στη σύλληψη του δράστη, αλλά απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, προστασίας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης των θυμάτων, με επίκεντρο την ασφάλεια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.