Η Γαλλία απαγορεύει το αλκοόλ σε μουσικά φεστιβάλ λόγω κόκκινου συναγερμού για καύσωνα

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της «Fête de la Musique» βγάζουν εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία - Η κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους όπου ισχύουν κόκκινες προειδοποιήσεις



Στην απαγόρευση της



«Fête de la Musique» βγάζουν εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία. Ωστόσο, με το ένα τρίτο της χώρας να βρίσκεται σε συναγερμό λόγω του καύσωνα, η κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους όπου ισχύουν κόκκινες προειδοποιήσεις.



«Για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τους φορείς του, έχουν δοθεί οδηγίες να μην προσφέρεται αλκοόλ», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκόρνου σύμφωνα με το



Την Κυριακή αναμένονται σε περιοχές από το Παρίσι έως τη Βουργουνδία, θερμοκρασίες 39-40 °C (102-104 °F) ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν τους 41 °C.







Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κορυφωθούν τη Δευτέρα, και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.



Κλείσιμο να επικεντρωθεί στη φροντίδα των πιο ευάλωτων πολιτών».



Ο καύσωνας συνεχίζεται εδώ και ημέρες και έχει προκαλέσει αναστάτωση στη χώρα, αναγκάζοντας την ακύρωση δεκάδων δρομολογίων τρένων και την αναστολή των μαθημάτων.



Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, Météo-France, δήλωσε ότι είναι «αβέβαιο» πόσο θα διαρκέσει ο καύσωνας, ο οποίος εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.



Στην απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε ορισμένες εκδηλώσεις ενός μεγάλου εθνικού μουσικού φεστιβάλ την Κυριακή, προχώρησε η Γαλλική κυβέρνηση, καθώς ένας καύσωνας πλήττει τη χώρα με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν ρεκόρ.Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις τηςβγάζουν εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία. Ωστόσο, με το ένα τρίτο της χώρας να βρίσκεται σε συναγερμό λόγω του καύσωνα, η κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους όπου ισχύουν κόκκινες προειδοποιήσεις.«Για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τους φορείς του, έχουν δοθεί οδηγίες να μην προσφέρεται αλκοόλ», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκόρνου σύμφωνα με το BBC Την Κυριακή αναμένονται σε περιοχές από το Παρίσι έως τη Βουργουνδία, θερμοκρασίες(102-104 °F) ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν τουςΟι θερμοκρασίες προβλέπεται να κορυφωθούν τη Δευτέρα, και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.Η κυβέρνηση έχει ζητήσει τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ «προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και υγειονομικής περίθαλψης και να δοθεί η δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικόΟ καύσωνας συνεχίζεται εδώ και ημέρες και έχει προκαλέσει αναστάτωση στη χώρα, αναγκάζοντας την ακύρωση δεκάδων δρομολογίων τρένων και την αναστολή των μαθημάτων.Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, Météo-France, δήλωσε ότι είναι «» πόσο θα διαρκέσει ο καύσωνας, ο οποίος εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.





Για να βοηθήσουν τους Παριζιάνους και τους τουρίστες να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, οι αρχές διατηρούν ανοιχτά τα πάρκα και τους κήπους της γαλλικής πρωτεύουσας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.





Η «Fête de la Musique» διοργανώνεται εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και πραγματοποιείται πάντα την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου.



Πέρυσι, περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις στο Παρίσι.