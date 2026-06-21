Έπεσε από την κούνια ισχυρίζεται η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι
Έπεσε από την κούνια ισχυρίζεται η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι
Το βρέφος φέρει κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι
Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών το 7 μηνών βρέφος το οποίο φέρει κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι. Η εισαγωγή του μωρού έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου.
Η εισαγωγή του 7 μηνών βρέφους Ρομά, έγινε χθες Σάββατο. Το μωρό παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.
Όπως είπε στο tempo24.news ο ιατρός Βασίλης Αλεξόπουλος το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφαλεια η οποία διερευνά το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από την κούνια.
Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.
Η εισαγωγή του 7 μηνών βρέφους Ρομά, έγινε χθες Σάββατο. Το μωρό παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.
Όπως είπε στο tempo24.news ο ιατρός Βασίλης Αλεξόπουλος το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφαλεια η οποία διερευνά το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από την κούνια.
Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.
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