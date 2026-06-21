Έπεσε από την κούνια ισχυρίζεται η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Βρέφος Κακοποίηση ανηλίκου

Έπεσε από την κούνια ισχυρίζεται η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι

Το βρέφος φέρει κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι

Έπεσε από την κούνια ισχυρίζεται η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι
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Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών το 7 μηνών βρέφος το οποίο φέρει κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι. Η εισαγωγή του μωρού έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου.

Η εισαγωγή του 7 μηνών βρέφους Ρομά, έγινε χθες Σάββατο. Το μωρό παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Όπως είπε στο tempo24.news ο ιατρός Βασίλης Αλεξόπουλος το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφαλεια η οποία διερευνά το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από την κούνια.

Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.
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