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Ιράν: Δεν θα κατασκευάσουμε ατομική βόμβα, αλλά δεν θα σταματήσουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου
Ιράν: Δεν θα κατασκευάσουμε ατομική βόμβα, αλλά δεν θα σταματήσουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, τονίζοντας ότι ο εμπλουτισμός αποτελεί δικαίωμα που προστατεύεται από τη διεθνή συνθήκη
Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, επανέλαβε ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες το απόγευμα στην Ελβετία.
«Δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτώς ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε την βόμβα», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας.
«Ωστόσο, δεν θα απαρνηθούμε το δικαίωμά μας στον εμπλουτισμό» πρόσθεσε.
Η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Οπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, εγγυάται αυτό το δικαίωμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς.
«Δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτώς ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε την βόμβα», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας.
«Ωστόσο, δεν θα απαρνηθούμε το δικαίωμά μας στον εμπλουτισμό» πρόσθεσε.
Η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Οπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, εγγυάται αυτό το δικαίωμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς.
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